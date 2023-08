Dopo aver avuto modo di provare in anteprima il prossimo (ed attesissimo) Mortal Kombat 1, la nostra attesa per il nuovo titolo targato NetherRealm è davvero alle stelle! Se anche voi, come noi, siete esaltati dall’idea di mettere mano alla versione completa del sanguinolento picchiaduro, qui al suo effettivo reboot, allora vi suggeriamo di non perdere l’opportunità messa in campo che Mediaworld che, a differenza ad esempio di Amazon, accetta preorder per la bellissima “Kollector’s Edition” del gioco che, inclusiva di una tatua di Liu Kang (qui nelle nuove vesti di divinità), aveva fatto subito registrare un sold out, anche al netto del prezzo, non proprio per tutti, di 249,99€!

Sullo store, invece, questa splendida edizione da collezione di MK1 è non solo disponibile, ma anche preordinabile al suo prezzo originale, con anche la possibilità non solo di riceverla a casa, ma addirittura di poter optare per un ritiro a mano in negozio qualora, ad esempio, non vi fidiate troppo delle spedizioni del nostro paese.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile, specie considerando che, poco dopo l’annuncio di apertura dei preorder, di questa “Kollector’s” si erano subite perse le tracce, andando esaurita a pochissime ore dall’apertura delle richieste.

Grazie a Mediaworld, invece, avrete ancora la possibilità di portarvene una a casa (ma non è chiaro fino a quando tali preorder resteranno aperti!), portandovi così a casa un vero e proprio pezzo da collezione, inclusivo, per altro, di un mucchio di gadget interessanti, e non solo.

In essa, infatti, saranno inclusi diversi bonus, tra cui: l’accesso gratuito al “Kombat Pack 1”, contenente diverse skin bonus, e l’accesso, post lancio, ai primi 6 personaggi aggiuntivi del roster tra cui persino “Patriota”, direttamente dalla serie tv The Boys; l’accesso anticipato al gioco completo, e soprattutto una bellissima statuetta di 41 cm di Liu Kang realizzata daCOARSE, e che riprende la posa del personaggio presente anche sulla cover del gioco.

Inoltre, nella bellissima scatola (anch’essa finemente decorata e da collezione), troverete anche 3 stampe artistiche dedicate al gioco ed altri vari bonus digitali. Insomma, un’edizione davvero pregevole, per un gioco che, già da ora, promette di fare faville, presentandosi tanto come un reboot della serie, quanto come un sequel, riallacciandosi direttamente agli eventi che hanno concluso la narrazione del DLC “Aftermath” che chiudeva l’arco narrativo del precedente capitolo.

Un picchiaduro che si prospetta straordinario e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire, approfittando soprattutto dell’ottima opportunità offertaci da Mediaworld relativamente a questo preorder! Per questo, e non potendo prevedere la chiusura/termine dei preorder, vi suggeriremmo di prenotare subito questa edizione da collezione tramite la pagina Mediaworld dedicata al prodotto.

