La versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 è incorsa in una serie di problemi legati alle espressioni facciali dei personaggi, tanto da trasformarsi rapidamente in un fenomeno virale su X (ex Twitter).

found out mortal kombat 1 came out on the switch with the side effect of facial expressions not being a thing pic.twitter.com/bvzXE4YBcE — caelestis ️‍⚧️ (@neoncaelestis) September 16, 2023

Per farlo girare su Switch, infatti, gli sviluppatori hanno praticamente rimosso le animazioni dei volti che possiamo godere in alta risoluzione su Xbox Series X|S, PS5 e PC, sostituendole con visi piuttosto statici da generazione Xbox 360 (se non peggio).

Chiaramente non è solo un problema di “espressioni facciali” visto che il gioco è davvero terribile dal punto di vista tecnico su Nintendo Switch. Non fraintendete, riteniamo che il team abbia fatto il massimo possibile per portare una produzione del genere sulla console Nintendo, ma i compromessi ci sembrano davvero troppi e fatichiamo a pensare che i giocatori possano accontentarsi di un’esperienza di questo tipo.

Non resta che attendere e verificare se il team riuscirà a mettere mano al gioco per poterlo migliorare dal punto di vista visivo. Se non altro il titolo è totalmente giocabile, seppur con framerate ridotto e ciò potrebbe bastare per gli appassionati meno esigenti.

Nel frattempo Mortal Kombat 1 si è rivelato un grandissimo picchiaduro, segno che stiamo vivendo un grandissimo periodo per i videogiochi (nonché per i titoli picchiaduro) e ciò lo constata Street Fighter 6 e il prossimo Tekken 8, che sembra davvero molto interessante.