Mortal Kombat 1 è ormai imminente, tant’è che non manca che una settimana al rilascio dell’attesissimo nuovo capitolo del violento picchiaduro a firma dell’estroso Ed Boon, e del suo team di NetherRealm! Ebbene, se anche voi, come noi, siete esaltati dall’idea di mettere mano quanto prima al gioco (a proposito, avete letto la nostra ultima anteprima?), allora ci suggeriamo di non perdere questa ultimissima occasione di portarvi a casa l’ambitissima Kollector’s Edition del gioco, ormai pressoché esaurita ovunque ma, incredibilmente, ancora disponibile da GameStop!

Sullo store, infatti, questa splendida edizione da collezione è ancora preordinabile, e potrete portarvela a casa al suo prezzo originale di 249,99€, senza alcun sovrapprezzo e con la garanzia di ricevere il tutto a casa entro il day one del gioco!

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Ci sono pochi dubbi su chi sia il target di questa specifica edizione: la Kollector’s di Mortal Kombat 1 è indubbiamente pensata per i fan duri e puri del cruento picchiaduro targato NetherRealm, ed il prezzo certamente non per tutti, non fa che amplificare questa percezione. Al netto di questo, se parliamo del gioco in sé, ovvero di Mortal Kombat 1, è indubbio che questo capitolo sia apertamente rivolto a tutti gli amanti dei picchiaduro, oltre che a quanti avevano già apprezzato l’ottima escalation degli ultimi capitoli,

MK 1, infatti, è un vero e proprio sequel/reboot, che azzera la lunga e fitta narrazione dei precedenti capitoli, pur restando comunque in continuità con essi. In tal senso è il capitolo ideale per tutti i newscomer e, in generale, per chiunque voglia approcciarsi per la prima volta al violent e granguignolesco picchiaduro firmato da Ed Boon.

Per quanto riguarda questa specifica edizione, questa Kollector’s Edition vi garantirà, anzitutto, l’accesso gratuito al “Kombat Pack 1”, contenente diverse skin bonus, e l’accesso, post lancio, ai primi 6 personaggi aggiuntivi del roster tra cui persino “Patriota”, direttamente dalla serie tv The Boys. Soprattutto, essa conterrà una bellissima statuetta di 41 cm di Liu Kang realizzata da COARSE, e che riprende il personaggio di Liu Kang nella posa presente anche sulla cover del gioco.

Mortal Kombat 1 si prospetta un picchiaduro straordinario e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa ultima occasione di acquisto della sua Kollector’s! Per questo, e non potendo prevedere la chiusura/termine dei preorder, vi suggeriremmo di prenotare subito questa edizione da collezione tramite la pagina GameStop dedicata al prodotto.

