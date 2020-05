Mortal Kombat 11 Aftermath: trailer e data di uscita per la nuova espansione

Mortal Kombat 11 è stato e sarà sempre un must have per tutti gli amanti della serie targata NetherRealm Studios e per tutti gli appassionati del genere picchiaduro in generale. Violento come pochi e decisamente molto tecnico e bilanciato è diventato nel giro di poco tempo uno dei fightning game più riusciti dell’anno appena trascorso. In queste ore gli sviluppatori hanno voluto dare ancora più contenuti al titolo annunciando la nuova espansione chiamata Aftermath disponibile in versione digitale per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia a partire dal prossimo 26 maggio ampliando la serie con un nuovo capitolo della storia incentrato sul tema della fiducia e del tradimento.

In Mortal Kombat 11 Aftermath Liu Kang si ritrova a chiedere aiuto ad alleati e soprattutto antagonisti di vecchia data per stringere nuove alleanze mentre il destino dei due mondi è in bilico. Nonostante il roster si sia ampliato con il tempo, grazie a questa nuova espansione potremmo tornare ad utilizzare personaggi storici come Sheeva e Fujin e combattenti inediti al di fuori del franchise come RoboCop, protagonista tratto dall’omonimo film poliziesco fantascentifico uscito nel lontano 1987. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di lancio della nuova espansione.

Tutti i possessori di Mortal Kombat 11 avranno accesso a nuove skin, tra cui il ritorno di Klassic Dead Pool e Soul Chamber, con il ritorno delle amatissime Stage Fatality e delle Friendship introdotte in Mortal Kombat 2 e tanto amate dagli appassionati per la loro comicità. Ed Boon, direttore creativo di NetherRealm Studios, ha dichiarato quanto segue: “Siamo molto felici di introdurre un seguito con una nuova storia da raccontare e nuovi personaggi con Mortal Kombat 11: Aftermath. Friendship e Stage Fatality sono state integrate come aggiornamenti gratuiti per chi già possiede Mortal Kombat 11, sono caratteristiche molto apprezzate dai fan e siamo entusiasti di riproporle“.

L’espansione potrà essere preordinata da tutti i possessori di Mortal Kombat 11 al prezzo di 39,99€ oppure in aggiunta con il Kombat Pass a 49,99€. Per chi invece non ha ancora acquistato il picchiaduro targato NetherRealm Studios, gli sviluppatori hanno deciso di creare un pacchetto completo chiamato Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection che comprende il gioco base, tutti i DLC e questa espansione al prezzo di 59,99€. Tutti i preordini riceveranno uno speciale pacchetto skin con al suo interno Scorpion “Unbound Rage” ispirato a Mortal Kombat uscito per PS3, Sub-Zero “Son of Arctika” ispirato a Mortal Kombat: Deception e Frost “Kori Power” , una versione classica del guerriero Lin Kuei. Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo strepitoso picchiaduro.