Mortal Kombat 11: closed beta in arrivo a breve

Mortal Kombat 11 ci svela un nuovo personaggio e ci dice quando potremo testare il gioco con mano: ecco le date della closed beta!

Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato che la prossima settimana inizierà la Closed Beta di Mortal Kombat 11. Partirà mercoledì 28 marzo alle 00:01 ora italiana e durerà fino a sabato 31 marzo alle 23:59 ora italiana. Tutti i giocatori che hanno pre-ordinato Mortal Kombat 11 su PlayStation 4 o Xbox One presso i rivenditori autorizzati avranno accesso alla closed beta, che metterà a disposizione cinque differenti personaggi, ognuno con abilità e fatality uniche: Baraka, Jade, Kabal, Scarlet e Scorpion.

All’interno della closed beta sarà possibile testare il nuovo Sistema di Variazione dei Personaggi, il quale permette di personalizzare in moltissimi modi i lottatori, tramite Skin, Equipaggiamenti, Abilità Speciali, cinematiche di introduzione e di vittoria, emote e Brutality. Sarà possibile mettersi alla prova con le partite multiplayer, la modaltià Torri del Tempo e una modalità giocatore singolo, nella quale si potrà vivere la vera esperienza di Mortal Kombat.

Per giocare online, ovviamente, sarà necessaria una sottoscrizione a PS Plus o all’Xbox Live Gold. Le modalità Torri del Tempo e tutto il sistema di variazione dei personaggi, invece, è disponibile anche senza abbonamento. Il crescente roster dei personaggi giocabili confermati in Mortal Kombat 11 comprende Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D’Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black, Jacqui Briggs e Kotal Kahn. Questi ultimi sono stati mostrati, recentemente, con un trailer che vi proponiamo qui sotto.

Kotal Kahn è un guerriero Osh-Tekk e l’Imperatore del Regno Esterno. Kotal ha salvato l’impero dal caos ne ha rivendicato il trono. Ora, cerca di mantenere l’ordine, senza usare le stesse strategie brutali di chi l’ha preceduto. Kotal è in grado di evocare il potere del sole per diventare ancora più forte di quanto già non sia. Nel filmato gli si contrappone Jacqui Briggs, esperta di arti marziali e kickboxing. Diteci, cosa ne pensate di Mortal Kombat 11?