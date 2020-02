Mortal Kombat 11, finalmente svelato il design di Spawn

Nonostante il reveal ufficiale del gameplay di Spawn, attesissimo personaggio aggiuntivo di Mortal Kombat 11, sia fissato per il prossimo 8 marzo è recentemente emerso in rete l’altrettanto atteso design del combattente.

A permetterci di dare un’occhiata in anteprima a quella che sarà la forma di Spawn sul celebre picchiaduro è questa volta un action figure del personaggio. Non si tratta quindi direttamente di un rendering della versione che potremo poi controllare nel titolo di NetherRealm Studios, ma bensì di una sua trasposizione fisica per collezionisti. Le differenze tra le due, se presenti, saranno comunque decisamente minime.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!! FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk — Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) February 21, 2020

Come potete osservare comodamente qui sopra, nel post proveniente direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del produttore Todd McFarlane, il design di Spawn sembra essere decisamente riuscito e, soprattutto, coerente con la brutale anima alla base dell’acclamato Mortal Kombat 11.

Spawn andrà quindi ad aggiungersi a breve ad un roster decisamente corposo, dove qualche settimana fa ha fatto il suo esordio anche Joker. Un personaggio decisamente versatile che, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, si è rivelato: “non troppo difficile da padroneggiare, in parte simile a quanto visto in Injustice, ma molto più letale e con un repertorio di nuove mosse davvero incredibile e tutte disegnate per questo undicesimo capitolo. Si muove molto rapidamente, le combo sono ben costruite ma non disdegnano la semplice esecuzione.”

Che ne pensate del design di Spawn, siete contenti della realizzazione finale del personaggio o avreste preferito una direzione artistica diversa? Avete già acquistato il celebre picchiaduro di NetherRealm Studios o state prima aspettando una versione definitiva dell’opera? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.