Mortal Kombat 11, fan adirati per la fine del supporto

Nelle ultime ore, tramite un post sul suo profilo Twitter, NetherRealm ha annunciato la cessazione del supporto per Mortal Kombat 11. Parliamo di una notizia che giunge con non poca sorpresa, soprattutto per i giocatori che attendevano ancora l’arrivo di altre patch. Come specificato nel tweet, lo studio di sviluppo ha preso questa decisione per “concentrarsi sul suo prossimo progetto”.

Dopo poco più di due anni, quindi, Mortal Kombat 11 non riceverà più nuovi personaggi o DLC in generale. Questa novità ha lasciato a bocca asciutta molti appassionati, che lamentano la fine del rilascio di aggiornamenti. Tuttavia, è bene specificare che NetherRealm non ha mai effettivamente parlato della fine della pubblicazione di patch, motivo per cui potrebbero continuare ad arrivare.

Il problema, secondo gli utenti, sarebbe stato proprio la cessazione del bilanciamento dei personaggi: speriamo quindi in dettagli più specifici da parte dello sviluppatore, che di fatti potrebbero giungere anche nelle prossime ore. Di fatti, sarebbe davvero molto strano che il supporto del titolo sia finito a soli due anni dal rilascio. Ricordiamo infatti come Bandai Namco o Capcom stiano ancora oggi continuando a rilasciare aggiornamenti per i loro Tekken 7 o Street Fighter V, proprio per supportare la community e continuare a migliorare le proprie opere.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end. — Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021

Ad essere molto interessante è però l’annuncio dei lavori su un nuovo progetto, non ancora annunciato. Sebbene da una parte sia lecito avere aspettative riguardo il successore di Mortal Kombat 11, molti credono che NetherRealm sia ormai da tempo a lavoro per realizzare Injustice 3. Purtroppo, non è stato specificato nulla sul prossimo progetto, né da quanto tempo è in sviluppo presso la software house. Tuttavia, Mortal Kombat 11 è riuscito comunque a piacere ai giocatori di tutto il mondo, totalizzando ad oggi più di otto milioni di copie vendute.