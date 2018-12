Mortal Kombat 11: GameStop Italia svela la Premium Edition e nuovi dettagli sul gioco

Mortal Kombat 11 è stato da poco annunciato, ma è già ora di un primo leak. Tramite GameStop Italia possiamo scoprire nuovi dettagli grazie alla descrizione della Mortal Kombat 11 Premium Edition. Citando direttamente il sito possiamo leggere:

Nuovo motore di gioco, con scene ancora più cruente e sanguinose;

Nuovo sistema di personalizzazione, con vestiti, accessori e moveset mai visti;

Nuove Fatality oltre che un nuovo sistema GoreTech per rendere ancora più brutali le esecuzioni;

Fortissima componente multiplayer, interamente orientata verso gli esports: sistemi di personalizzazione, news giornaliere, ricompense in costante aggiornamento e un matchmaking migliorato.

La Premium Edition, inoltre, conterrà una Steelcase e il Kombat Pass, il quale darà accesso a sei personaggi e a sei Battlepass. Possiamo anche notare che la descrizione parla del “GoreTech”, un sistema ancora non menzionato da NetherRealm Studios: non è chiaro quindi di cosa si tratti, se non che sarà legato al famoso sistema di Fatality, magari per variare le classiche esecuzioni dei personaggi.

Inoltre, il sito propone una piccola galleria la quale include un’immagine di Shao Kahn, il bonus pre-order già annunciato durante la presentazione dei The Game Awards. Potete vedere l’immagine qui sotto.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One il 23 aprile 2019. Voi cosa ne pensate di questa edizione? Il prezzo fissato è di 100,98€: la prenoterete?