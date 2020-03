Mortal Kombat 11 gratis su PS4 e Xbox One per pochi giorni, ecco i dettagli

Mortal Kombat 11 è stato e sarà sempre un must have per tutti gli amanti della serie targata NetherRealm Studios e per tutti gli appassionati del genere picchiaduro in generale. Violento come pochi e decisamente molto tecnico e bilanciato è diventato nel giro di poco tempo uno dei fightning game più riusciti dell’anno appena trascorso. Nonostante abbia perso smalto durante competizioni importanti come gli Evo, surclassato inaspettatamente da Dragon Ball FighterZ, il titolo risulta godibile ancora oggi, nonostante siano passati diversi mesi dal suo lancio che ricordiamo essere stato lo scorso aprile. Recentemente i ragazzi di NetherRealm Studios hanno saputo aggiornarlo con un season pass che ha aggiunto diversi combattenti al roster già ampio di suo, con personaggi provenienti anche da “diversi mondi” come Joker o Terminator.

Proprio ieri, in un comunicato ufficiale apparso sulla pagina ufficiale Twitter, NetherRealm Studios ha annunciato un weekend gratuito di Mortal Kombat 11 su PS4 e Xbox One dal 5 marzo al 9 marzo, in occasione della finale del torneo dedicato che si terrà proprio questo fine settimana negli Stati Uniti. Potete leggere il post ufficiale proprio qui di seguito.

We want YOU to join kombat on @Playstation and @Xbox! Get a taste of all the #MK11 kombatants thus far during our free Trial Weekend starting today. Enjoy! pic.twitter.com/oqMHtdyJDF — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) March 5, 2020

La prova gratuita che sarà disponibile solo per gli utenti console, includerà i primi due capitoli dello Story Mode e tutte le modalità multiplayer. Da segnalare inoltre che durante il periodo gratuito, sarà possibile acquistare Mortal Kombat 11 ad un prezzo scontato sul PlayStation Store, Xbox Store e Steam, nulla da fare invece per la versione Nintendo Switch. Ricordiamo infine che l’ultimo personaggio del season pass Spawn uscirà il prossimo 17 marzo, qualche settimana fa gli sviluppatori hanno mostrato il suo design ma purtroppo non lo abbiamo visto ancora in azione. Possibile che venga mostrato durante la finale del Mortal Kombat 11 Pro Kompetition Championship 2020.

