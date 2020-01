Mortal Kombat 11: Joker si mostra in un video

Mortal Kombat ci ha sempre abituati a degli ospiti di eccezione. Questo capitolo non ne è esente e dopo l’arrivo di Terminator tra i combattenti ecco che oggi i ragazzi di NetherRealm Studios ci mostrano l’arrivo di Joker nel Roster con un video in cui può esprimere tutta la sua pazzia. Irriverente e fuori dagli schemi, il Joker è sempre stato un personaggio amato dal pubblico, tanto quanto la sua nemesi Batman. Uscito lo scorso aprile, Mortal Kombat 11 è un must have per tutti i fan della serie e per gli amanti dei picchiaduro, violento come pochi e decisamente molto tecnico e bilanciato è diventato nel giro di poco tempo uno dei fightning game più riusciti dell’anno appena trascorso. Nonostante abbia perso smalto durante competizioni importanti come gli Evo, surclassato inaspettatamente da Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11 è sempre riuscito a rinascere dalle proprie ceneri, anche grazie ai suddetti ospiti presenti nel Kombat Pass.

Forte della candidatura agli Oscar con ben 11 nomination, Joker si appresta a invadere i nostri schermi con riferimenti velati alle sue controparti cinematografiche. Già presente in Injustice Gods Among Us ed il suo seguito sempre creati dallo stesso team di sviluppo; il pagliaccio è sempre stato un combattente particolare che predilige l’utilizzo di strumenti variopinti e di uso comune come potete ammirare voi stessi dal video qua sotto.

Come si può notare il combattente lotta in modo molto inusuale, balla e scherza con l’avversario cercando di usare ogni strumento permesso (e non) possibile per infliggere danno. Potremmo dire che si rifà allo stile grottesco dello stesso personaggio che diverte ma incute timore allo stesso tempo.

Ricordiamo che Joker uscirà il 28 gennaio 2020 per tutti i possessori del Kombat Pack, mentre per gli altri bisognerà aspettare precisamente il 4 febbraio. Non dimentichiamoci che questo è il penultimo personaggio presente nel season pass, per Spawn dovremmo aspettare invece il 17 marzo 2020.