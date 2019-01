Mortal Kombat 11: presto scopriremo dettagli sulla storia e sui personaggi in un evento dedicato

Quando Mortal Kombat 11 è stato annunciato oltre un mese fa ai The Game Awards 2018, ci è stato promesso che avremmo ricevuto più dettagli durante un evento, pianificato per il 17 gennaio. L’attesa è stata lunga e sta per terminare, ma già oggi possiamo scoprire qualche informazione su ciò di cui si parlerà la prossima settimana.

Sarà mostrato, ovviamente, un po’ di gameplay, ma saranno condivisi dettagli anche sulla trama; inoltre, saranno mostrati alcuni personaggi. Sicuramente uno degli elementi più interessanti da scoprire sarà il sistema di modifica dei personaggi che ci permetterà di variare il moveset di attacco dei personaggi per renderli unici.

Let's say next week on January 17th at 11am?

We'll show you some gameplay, a little story, and maybe give you some character reveals. How does that sound?

Just make sure you tune in for The Reveal! #MK11 https://t.co/njTl4pkkOJ

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) January 8, 2019