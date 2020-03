Mortal Kombat 11: Spawn si mostra in un video

La scorsa settimana vi avevamo avvisati della possibilità di provare gratis Mortal Kombat 11. Dal 5 marzo fino ad oggi, infatti, molti giocatori hanno potuto divertirsi con il titolo targato NetherRealm Studios. Gli sviluppatori hanno deciso inoltre di scontare il gioco, acquistabile quindi ad un prezzo vantaggioso sullo store PlayStation ed Xbox. Nonostante il periodo di tremenda crisi causato dal Coronavirus che sta inginocchiando il mondo, sempre questo fine settimana si è svolto il Mortal Kombat 11 Pro Kompetition Championship 2020. Il famoso torneo dedicato al picchiaduro più violento che ci sia si è tenuto a porte chiuse come è anche successo con tutti gli eventi sportivi ma il giorno prima ll Last Chance Qualifer è stato invece cancellato con poco meno di 24 ore di preavviso, creando non poco malumore tra i pro player partecipanti.

Durante la competizione gli sviluppatori hanno mostrato finalmente il trailer di Spawn, ultimo combattente del season pass 1 di Mortal Kombat 11. Il personaggio creato da Todd McFarlane approderà ufficialmente il 24 marzo, ma già i possessori del Kombat Pack potranno iniziare ad usarlo con una settimana di anticipo, precisamente dal 17 marzo. Qui di seguito potete ammirare il trailer di lancio della creatura infernale.

Oltre al trailer, NetherRealm Studios ha dichiarato che i prossimi tornei ed eventi dedicati a Mortal Kombat 11 potranno subire delle modifiche a causa dell’epidemia di Coronavirus, gli sviluppatori quindi cercheranno di aggiornarsi sulla situazione globale prima di pronunciarsi sul futuro dl competitivo del titolo. Noi vi faremo sapere appena avremo dichiarazioni ufficiali.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace l’idea di vedere Spawn nel roster del titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Mortal Kombat 11.