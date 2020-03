Mortal Kombat 11: il supporto al gioco continuerà, lo conferma Ed Boon

Mortal Kombat 11 sta ricevendo un apprezzamento molto elevato da parte della propria community. Gli appassionati del cruento picchiaduro non hanno alcuna intenzione di abbandonare il titolo, soprattutto in un momento in cui il supporto post lancio da parte di NetherRealm non sembra in procinto di fermarsi. Giusto ieri è stato pubblicato il trailer del prossimo personaggio che si aggiungerà al roster di combattenti, Spawn, e a detta di Ed Boon ci sarà spazio per altre novità in futuro per l’undicesimo capitolo di Mortal Kombat.

Boon ne ha parlato recentemente durante il torneo Final Kombat 2020. Il creatore e produttore della serie è salito sul palco dopo aver mostrato il trailer dell’imminente film d’animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Anche se Boon non ha fornito alcun dettaglio specifico, ha detto che in futuro ci saranno delle novità per Mortal Kombat 11, promettendo l’arrivo di molteplici sorprese.

Al momento attuale quindi non sappiamo cosa aspettarci di preciso dal futuro di Mortal Kombat 11, ma considerando l’enorme successo del titolo non sorprende che i ragazzi di NetherRealm vogliano continuare a supportare uno dei picchiaduro più giocati in questo momento. Non ci resta quindi che aspettare per scoprire cos’altro ha da proporre l’undicesimo capitolo della serie di Mortal Kombat.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 e il pacchetto di contenuti Kombat Pack sono già disponibili all’acquisto sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Attendiamo nuovi appuntamenti comunicativi da parte di NetherRealm per conosce nuovi lottatori e le novità sorprendenti citata da Ed Boon sul palco delle Final Kombat 2020. Quali altri personaggi vedreste bene all’interno di Mortal Kombat 11?