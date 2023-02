Che Ed Boon e tutto il team di NetherRealms fossero al lavoro su un nuovo gioco era decisamente chiaro. Che però Mortal Kombat 12, nuovo gioco della serie, venisse però annunciato in una call del gruppo Discovery no, nessuno poteva aspettarselo. Eppure è andata davvero così: alle ore 23:30, durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre, Warner Bros. ha ufficializzato il titolo, con tanto di finestra di lancio.

La call ha fatto il punto sui giochi in dirittura d’arrivo nel 2023 per la divisione gaming di Warner Bros. “Ci sono molti giochi in dirittura d’arrivo quest’anno, tra cui Mortal Kombat 12 e Suicide Squad: Kill the Justice League”, le parole del CEO David Zaslav, dichiarate durante la call. Un annuncio decisamente inaspettato, che non è stato accompagnato da nessun trailer e nessun comunicato stampa.

A commentare la notizia ci ha pensato anche Ed Boon, creatore della serie, con un cinguettio che ha sollevato alcuni dubbi in merito al modus operandi del gruppo Discovery. “Avete sentito anche voi l’annuncio di Injustice 3?”, le parole del creatore della serie. Insomma, a questo punto è molto probabile che Warner Bros. abbia deciso di annunciare il titolo esclusivamente per errore, magari con il CEO che ha commesso una leggerezza.

So who has heard the news about INJUSTICE 3 ? — Ed Boon (@noobde) February 23, 2023

Ora che abbiamo l’ufficialità di Mortal Kombat 12, non ci resta che attendere. Attendere cosa? Beh, in primis un vero e proprio trailer, che ci possa mostrare tutte le novità e i dettagli in merito al nuovo picchiaduro. Successivamente la data di uscita: sappiamo che il titolo arriverà nel 2023, come dichiarato da Warner Bros. ma manca ovviamente la data di uscita. Secondo alcune nostre ipotesi, il gioco potrebbe debuttare tra la primavera e l’autunno, ma restiamo ovviamente in attesa di ulteriori dettagli e novità da parte del publisher e sviluppatore. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

