Mortal Kombat 9, fatality sulla versione Steam: il gioco è stato rimosso

Periodicamente alcuni titoli vengono rimossi da Steam, solitamente preceduti da un’offerta per dare il tempo a tutti i giocatori interessati di accaparrarsene una copia. Certe volte, invece, questo accade senza alcun preavviso come per Mortal Kombat 9, episodio risalente all’ormai lontano 2011 e uno dei vari capitoli di reboot del franchise. Il gioco aveva ottenuto anche un discreto successo di critica ed era stato convertito per PSVita.

Adesso, però, Mortal Kombat 9 non è più scaricabile dal negozio digitale di Valve. Andando alla pagina ufficiale della Komplete Edition appare questo messaggio: «Su richiesta dell’editore, Mortal Kombat Komplete Edition non è più disponibile su Steam». Come sempre in questi casi il motivo è legato a ragioni di diritti, nel caso specifico del personaggio “ospite” di quell’episodio, ovvero Freddy Krueger.

I diritti americani del film A Nightmare on Elm Street (Nightmare, in italiano) e del suo protagonista sono passati infatti dalla New Line Cinema, etichetta della Warner Bros che è publisher di Mortal Kombat, alla società che detiene i diritti delle opere dell’autore originario, il famoso regista Wes Craven. In base alla normativa americana gli scrittori (a creare il personaggio era stato proprio Craven) possono rivendicare i diritti dopo 35 anni e il 2019 ha segnato proprio i 35 anni dal rilascio di Nightmare. A quanto pare invece WB/News Line Cinema detiene ancora i diritti per il resto del mondo.

Mortal Kombat 9 tornerà disponibile su Steam? La risposta è, secondo noi, affermativa. Quasi sempre infatti titoli rimossi per motivi del genere vengono reintrodotti nel negozio dopo aver chiarito le problematiche legate ai diritti. Per esempio Duck Tales, remake del celebre platform dell’epoca 8-bit, era stato rimosso nel mese di agosto per poi riapparire il 3 marzo senza apparenti modifiche e probabilmente solo per dare a Capcom e Disney l’occasione di rinegoziare i diritti. Anche GTA 4, più recentemente, era stato rimosso dal negozio di Steam per riapparire ultimamente senza componente online ma automaticamente aggiornato alla versione Complete Edition.