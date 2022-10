In occasione del trentesimo anniversario della serie Mortal Kombat, Ed Boon ha parlato del futuro della saga in un’intervista rilasciata a PlayStation Blog. Tra le varie domande poste dalla redazione, alcune sono state indirizzate sul nuovo capitolo non ancora ufficialmente annunciato. Lo sviluppatore ha fornito informazioni piuttosto vaghe, dimostrando come ancora non sia in condizione di parlare del prossimo MK, tuttavia, alcune delle risposte sono piuttosto interessanti.

Boon, infatti, alla domanda sul futuro di Mortal Kombat (l’ultimo capitolo è disponibile su Amazon) si è limitato ad una risposta vaga. Secondo il creatore della serie, infatti, NetherRealm Studios non ha ancora finito con la saga. Tuttavia, al momento, non può rivelare altri dettagli al pubblico sul prossimo capitolo o sul prossimo film. Si tratta pressappoco dell’unico commento rilasciato a proposito della stato di lavorazione di MK 12. L’autore, però, ha rilasciato altri dettagli relativi alla direzione che lo studio intende seguire nei prossimi anni.

Dall’intervista, infatti, emerge che il team, seguendo lo spirito della saga, intende rinnovarsi anno dopo anno. Già dal primo gioco per cabinato nel 1991, infatti, Mortal Kombat ha sempre offerto qualcosa di insolito rispetto ai rivali come Street Fighter e Tekken. Allo stesso modo, con entrambi i competitors pronti a tornare con nuovi giochi, anche il titolo di NetherRealm deve portare qualcosa di fresco per i propri fan. Questo, secondo Boon, avverrà grazie alla diversità di età dei membri del team. Avendo arruolato personale che non era nemmeno nato all’uscita del primo capitolo, l’autore è certo che le idee innovative arriveranno da sole.

Infine, Boon ha dato il suo punto di vista su quelli che, nella pratica, saranno i miglioramenti del prossimo Mortal Kombat. L’autore, infatti, crede che sia fondamentale focalizzarsi sul comparto grafico, indispensabile per fornire ai giocatori delle esperienze piacevoli e sul multiplayer. Offrire delle modalità online, infatti, è essenziale per attrarre sempre più giocatori e permettere a tutti di confrontarsi al meglio con avversari reali.