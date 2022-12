Sono passati ben tre anni da quanto Mortal Kombat 11 è arrivato sul mercato, e i fan della storica saga picchiaduro hanno potuto godere di un’esperienza ricca di contenuti, grazie a un supporto costante e molto attento. Ad oggi non sappiamo ancora quale sarà il futuro di NetherRealm Studio, e a farla da padrone sono rumor e voci di corridoio che parlano di un annuncio ormai imminente. Ora, poco dopo i TGA 2022, lo stesso Ed Boon, papà della serie, ha stuzzicato i fan accennando a un prossimo annuncio.

Ed Boon è sempre stato molto vicino alla community dei videogiocatori, e proprio per questo, di recente, il papà di Mortal Kombat ha deciso di rispondere alle domande dei fan della serie. Il tutto ha avuto luogo su Twitter, dove molti appassionati hanno chiesto la qualunque al Chief Creator di NetherRealm Studio. Tra queste richieste, un fan ha domandato se possiamo aspettarci che il team annunci un nuovo gioco nell’arco dei prossimi sei mesi.

La risposta di Ed Boon è stata veloce e perfettamente esaustiva, e ci permette di capire che sì, lo studio di Mortal Kombat ha un nuovo annuncio pronto in canna. Per Boon è altamente probabile che il nuovo gioco del team lo vedremo già nel corso dei prossimi sei mesi, anche se, per il momento, non sappiamo minimamente di cosa si tratterà e l’autore di Mortal Kombat non si è sbilanciato su altre informazioni a tal proposito.

Likely. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

Che si tratti di un Mortal Kombat 12? Oppure del tanto vociferato Injustice 3? Difficile dire dove ci porterà il futuro prossimo di NetherRealm Studio, ma di sicuro non avremo ancora molto da aspettare per vedere in azione il nuovo progetto di questo talentuoso team.

