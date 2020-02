Mortal Kombat: Ed Boon amerebbe vedere i personaggi in Super Smash Bros Ultimate

Uno dei pià grandi punti di forza di Super Smash Bros Ultimate è sicuramente il sempre più ampio roster di personaggi provenienti dai più svariati brand videoludici. Ogni giocatore ha i propri sogni riguardo ai prossimi combattenti che verranno aggiunti nel tempo, esattamente come Ed Boon, il co-creatore della celebre serie di picchia duro Mortal Kombat che ha recentemente svelato i lottatori che amerebbe vedere nel titolo Nintendo.

In una recente intervista con la redazione di ShackNews, Boon ha dichiarati che, sebbene non possa ancora parlare di quelli che sono i piani futuri di Warner Bros, personalmente gli piacerebbe vedere i personaggi di Mortal Kombat in Super Smash Bros Ultimate.

Il co-creatore della famosa saga di picchiaduro, nel dettaglio ha dichiarato: “non posso parlare a nome di tutti in Warner Bros, ma per me sarebbe un po’ come un timbro di approvazione. Sarebbe come far parte della banda. Mi piacerebbe moltissimo vedere i personaggi di Mortal Kombat in Super Smash Bros Ultimare in futuro. “

Siamo già a conoscenza del fatto che il secondo Fighter Pass per Super Smash Bros Ultimate proporrà 6 nuovi lottatori non ancora annunciati, ed essendo Mortal Kombat uno dei franchise più popolari, i propri personaggi si adatterebbero alla perfezione a quello che è lo spirito di Super Smash bros Ultimate. Cosa ne pensate delle parole di Ed Boon? Quale personaggio di Mortal Kombat nello specifico vi piacerebbe vedere in Smash?