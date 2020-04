Mortal Shell: un nuovo soulslike dai toni cupi per fine 2020

Fan degli action RPG, fan di Bloodborne, appassionati di Dark Souls, Demon Souls e tutti i giochi-likes dedicati. Il vostro appetito sta per accrescere sensibilmente: è stato annunciato Mortal Shell, una nuova avventura dalle tinte dark che trae ispirazione dai giochi From Software. Il team che sta dietro il titolo è quello dei ragazzi di Cold Simmetry: 15 irreducibili sviluppatori che si portano dietro l’esperienza di alcuni tra i migliori titoli AAA presenti sul mercato.

I founder della casa di sviluppo, Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez e Vitaly Bulgarov dichiarano che il titolo è in sviluppo già da due anni e che la sua commercializzazione avrà luce nell’autunno 2020 sia per PC che per Console, senza accesso anticipato, ma potremo aspettarci vedere una versione completa già alla prima release. Mortal Shell ci trasporterà in una dimensione distopica, sull’orlo del collasso, per farci immedesimare in un guerriero, che dopo essersi risvegliato a bordo di un’imbarcazione deserta, dovrà esplorare un mondo post-apocalittico per rintracciare i santuari che il Padrone Oscuro – una malvagia entità il cui unico scopo è la distruzione dell’umanità – ed i suoi seguaci cercheranno di tenerci nascosti.

Mortal Shell

Il compito del nostro guerriero sarà quindi quello di raccogliere le ghiandole sacre di questa oscura creatura che stanno in giro per i santuari di cui sopra. L’esplorazione del mondo sarà libera e durante la scoperta della mappa verremo premiati dall’acquisizione degli item per il nostro equipaggiamento, delle armi da potenziare e delle abilità uniche degli altri guerrieri dannati che viaggiano nell’ambientazione, ma solo se riuscirete a sconfiggerli in battaglia in modo di assorbirne l’esperienza e la sua essenza.

La storia é piena di biforcazioni narrative e nell’economia di Mortal Shell questo aspetto diventa una feature importantissima in ottica rigiocabilità.

In attesa che Cold Simmetry rilasci un trailer o un nuovo comunicato che parli del gioco piú approfonditamente, vi lasciamo le prime immagini.