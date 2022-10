Nel corso delle ultime ore, i Low Roar hanno annunciato la scomparsa del loro front man, Ryan Karazija. Il gruppo islandese aveva guadagnato tantissima popolarità dopo che alcuni dei brani erano stati selezionati da Hideo Kojima per Death Stranding, il suo primo gioco dopo il divorzio da Konami.

La band ha annunciato la scomparsa di Ryan Karazija in un post pubblicato sui vari social network del gruppo. “Ryan Karazija, front man dei Low Roar, è morto all’età di 40 anni. La sua bellissima musica e i suoi testi avevano scosso le vite di tantissime persone in tutto il mondo e continuerà a farlo”, si legge nel comunicato diffuso dagli altri membri del gruppo. Il sesto album del gruppo uscirà comunque: si trovava nelle ultime fasi della produzione e verrà pubblicato appena sarà pronto.

Ryan Karazija aveva fondato i Low Roar dopo essersi trasferito in Islanda. Il gruppo stava per sciogliersi nel 2016, ma Hideo Kojima scelse “I’ll Keep Coming” per il primo trailer di Death Stranding, presentato in occasione dell’E3 2016. A quel punto la band guadagnò tantissima popolarità, che permise loro di poter lavorare a ulteriori brani, che vennero poi inseriti nel gioco. Alle condoglianze di tutto il mondo si sono ovviamente aggiunte anche quello di Hideo Kojima. “Ho sentito la notizia. Non voglio crederci. Non voglio crederci. Senza di te e la tua musica Death Stranding non sarebbe mai nato. Tutto ciò che hai realizzato resterà in questo mondo e soprattutto dentro di me. Grazie di tutto e riposa in pace”, le parole del game designer divulgate via Twitter.

I heard the news. I can't believe it. I don't want to believe it. Without Ryan, without you and your music, Death Stranding would not have been born. Your music will live forever in this world and in me. Thank you. Rest in peace.

