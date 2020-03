Moto GP, anche le moto si trasferiscono online

L’esempio della Formula 1 ha fatto sorgere anche negli altri sport classici la voglia di provare altre strade per intrattenere il proprio pubblico. È il caso della Moto GP, che come la Formula 1 incomincerà a trasmettere le proprie gare online. Anche il campionato su due ruote ha subito rinvii e cancellazioni ovviamente dovute all’emergenza Coronavirus, e quindi il calendario dei gran premi si è dovuto adattare a questa situazione.

La Dorna, ente organizzatrice delle gare, ha deciso quindi di seguire le orme dei compagni a quattro ruote organizzando le competizioni online. Domenica 29 Marzo alle ore 15:00 prenderà il via la gara del Mugello che ospiterà i campioni su due ruote che si sfideranno su Moto GP 19. Oltre a essere una grande occasione di allenamento per i campioni della Moto GP eSports Series, sarà anche una grande vetrina per il mondo dell’intrattenimento videoludico.

Tra i piloti che prenderanno parte alla gara ci saranno Marq Marquez che guiderà una Honda, Valentino Rossi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo che scenderanno in pista per il team Yamaha. A completare il tutto ci sarà Alex Rins che rappresenterà la Suzuki. L’evento si svolgerà in due fasi, la prima dove sarà determinata la griglia di partenza della gara che si svolgerà sulla distanza di sei giri. Sia le qualifiche che l’ultimo atto, saranno trasmesse in diretta sui canali streaming della Moto GP nonché su varie emittenti nazionali.

Per i telespettatori italiani, la gara potrà essere seguita su Sky Sport o in chiaro su TV8. Un’ottima iniziativa quella del campionato a due ruote, per dare ancora più lustro al campionato virtuale e magari, attirare sempre più persone all’interno del grande mondo degli eSports. Numeri da capogiro, sopratutto quelli che stanno facendo registrare tanti videogiochi come Call of Duty Warzone, il quale sta infrangendo molti record. Speriamo di vedere presto grosse novità nel mondo delle competizioni.