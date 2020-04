MotoGP 19, tantissime novità per la seconda Virtual Race

Dopo che l’emergenza Coronavirus ha attanagliato ogni evento sportivo e non, molti hanno pensato di traferire i propri eventi in versioni online. Come già è stato fatto per la Formula 1, anche la MotoGP ha deciso di seguire i cugini delle monoposto portando nuove forme di intrattenimento utilizzando il videogioco creato dalla milanese Milestone. Le Virtual Race sono un’ottima occasione per mantenere alta l’attenzione verso il gran premio motociclistico, ma anche e sopratutto per tenere tutti i fan occupati e intrattenerli in queste giornate.

La seconda tappa di questi appuntamenti avrà luogo Domenica 12 Aprile alle ore 15:00 e vedrà anche la presenza di Valentino Rossi e Danilo Petrucci. Questi due grandi campioni, vedendo il grande interesse che la prima tappa di Imola ha suscitato in tutti gli spettatori, hanno deciso di partecipare a questa seconda gara. Vi ricordiamo che il tutto viene trasmesso sia in streaming sui portali ufficiali della MotoGP, che attraverso i principali broadcaster italiani ed europei.

Il tutto prenderà il via con le qualifiche, per poi proseguire con la gara ufficiale che durerà 10 giri. La Virtual Race 2 si correrà su MotoGP 19 utilizzando la piattaforma di casa Sony, in attesa che il prossimo 23 Aprile esca MotoGP 20 sempre sviluppato dai ragazzi di Milestone. Ovviamente ci aspettiamo una grande attenzione per questo tipo di eventi, che stanno avendo sempre più successo anche tra il pubblico meno avvezzo agli eSports. Soprattutto a chi si avvicina per la prima volta a questa tipologia di trasmissioni.

Crediamo fermamente che il mercato eSportivo nazionale possa crescere ancora di più in periodi come questo, dove può essere usato anche come forma di intrattenimento puro, aldilà delle varie competizioni. Uniti vinceremo, sempre e per qualsiasi cosa.