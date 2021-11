Motorstorm rinasce grazie ai fan, è forse tempo di un remake?

Al lancio di PlayStation 3 Motorstorm era una delle esclusive first party di casa Sony che ebbe un discreto successo. Insieme a Resistance: Fall of Man, quel set di due giochi è rimasto nella memoria dei videogiocatori e videogiocatrici, complice ovviamente quello Starter Pack che includeva i due giochi di lancio e un secondo SixAxis ad un prezzo decisamente più abbordabile. Con la chiusura dei server online, però, l’online di tantissimi titoli è andato oramai perduto ma ora, grazie ad un gruppo di fan, il racing game che accompagnò il lancio della console Sony torna a vivere.

Negli ultimi giorni infatti è possibile giocare a Motorstorm online grazie ad un gruppo di appassionati che sta letteralmente ricostruendo il PlayStation Network dell’epoca 2006/2013. Il progetto si chiama PlayStation Online Network Emulated (o PSONE, se preferite l’acronimo) e mira, appunto, a emulare i server di gioco della console di due generazioni fa, fornendo così supporto per quei titoli oramai abbandonati. L’ultimo tra i giochi supportati è proprio il racing game sviluppato dall’oramai defunta Evolution Studios, famosa per aver creato tantissimi giochi di guida esclusiva per le console di casa Sony.

Oltre a Motorstorm, il progetto PSONE include tantissimi altri titoli. SOCOM Confrontation, Warhawk, Killzone 2, Twisted Metal Black e Calling All Cars sono solo alcuni dei giochi che è possibile tornare a giocare. Il funzionamento, tra l’altro, è molto semplice: basta cambiare i DNS della console per poter accedere a questa nuova rete e continuare ad usufruire del multiplayer.

La presa sul pubblico di questa notizia è comunque molto importante. Motorstorm era un gioco a cui tantissimi utenti erano legati e forse questo può spingere Sony a riflettere su un remake. D’altronde in casa PlayStation manca oramai da diverso tempo un racing game completamente arcade, come ad esempio Forza Horizon. E chissà, magari sfruttando questa popolarità ritrovata il colosso nipponico potrebbe davvero rispolverare il brand e creare una nuova iterazione. I presupposti per un buon progetto, d’altronde, ci sono tutti.