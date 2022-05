Le community dei modder su PC non si fermano mai. In questi ultimi mesi abbiamo parlato parecchio delle varie mod che sono state rilasciate per Elden Ring. D’altronde, la nuova opera targata FromSoftware ha attirato su di sé una marea di attenzioni. Ma i modder non si fermano a creare contenuti personalizzati solo sui giochi in voga del momento, e capita spesso di vedere mod dedicate a titoli più di nicchia o di qualche anno fa, come questo lavoro fan-made fatto per Mount and Blade 2.

Questa mod è emersa in rete per la prima volta qualche tempo fa, ed è una delle più belle mai realizzate per Mount and Blade 2: Bannerlord. In breve, permette di trasformare il gioco di strategia medievale sviluppato da Taleworlds in un gioco di Warhammer. Tale mod ha appena ricevuto il suo primo aggiornamento massiccio, il quale va ad aggiungere un nuovo carico di unità, risorse e la devastante magia Celestial Wizard al gioco.

Dopo nove mesi dal rilascio originale della mod The Old Realms in questione, è arrivato da poco l’ultimo aggiornamento da ben 4,3 GB. Il tutto porta la mod alla versione 0.2.0 e, sebbene sia ancora solo in versione beta, è già molto stabile da quanto viene sottolineato su Reddit. Insieme alle novità annunciate dai modder, è stato rilasciato anche un video in cui vengono messe in mostra tutte le novità della mod.

Oltre ai contenuti già sottolineati, questa mod aggiunge in Mount and Blade 2 Bannerlord anche il lancio di incantesimi, con l’artiglieria e l’IA che sono state migliorate, insieme alla mira.