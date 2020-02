Mount and Blade 2 Bannerlord: annunciata l’uscita dell’accesso anticipato

Il tanto atteso Mount and Blade 2 Bannerlord, sviluppato da TaleWorlds Entertainment sembra che stia per vedere finalmente la luce, dopo che gli appassionati del titolo medievale hanno aspettato per ben dieci anni per poter mettere le mani sopra a un nuovo capitolo della serie. Ad annunciare la lieta notizia è stato direttamente il team di sviluppo turco sui propri profili social con un post dedicato.

Nello specifico TaleWorlds ha pubblicato un tweet per annunciare che Mount and Blade 2 Bannerlord uscirà in accesso anticipato il prossimo 31 marzo su PC, sia sullo store digitale di Steam, su Epic Games Store e sul sito ufficiale di TaleWorlds Entertainment, al prezzo di 49.99 Euro.

Mount & Blade II: Bannerlord will be released in Early Access on 31st March 2020. The game will be available for purchase through Steam, Epic Games Store, and TaleWorlds website, for $49.99/€49.99/£39.99. pic.twitter.com/vIGe2Is4tg — Mount & Blade (@Mount_and_Blade) February 19, 2020

Mentre non è ancora stato dichiarato specificatamente il contenuto complessivo del gioco, Mount and Blade 2 Bannerlord sarà un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore e al’espansione Warband. Stando a TaleWorlds, il nuovo gioco presenterà delle battaglie molto più estese, delle meccaniche d’assedio espanse e una grafica migliorata.

Bannerlord si svolge due secoli prima del capitolo precedente, quando l’Impero Calrado sta per nascere e le varie fazioni cominciano a battagliare tra di loro per il predominio. I giocatori interagiranno con queste fazioni mentre saranno intenti a forgiare il proprio percorso nel mondo di gioco medioevale. Inoltre il gioco proporrà anche una sezione dedicata al multiplayer PvP 5v5. Siete pronti a tornare sui campi di battaglia di Mount and Blade?