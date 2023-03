Se siete dei videogiocatori molto probabilmente lo saprete benissimo, ma val comunque vale la pena ripeterlo: non tutti i mouse sono uguali tra di loro e a cambiare non sono solo dimensioni e peso. DPI, pulsanti aggiuntivi, presenza di LED e chi più ne ha più ne metta: le variabili di differenziazione sono differenti, in modo tale da soddisfare qualsiasi esigenza e necessità. Un utente che utilizza solo Microsoft Office e naviga sul web, ad esempio, ha bisogno di un prodotto entry level, duraturo ma non necessariamente performante. D’altro canto, se amate i videogiochi e vi sentite particolarmente competitivi, dovrete ambire a prodotti ben più corazzati e dotati di feature migliori. Insomma, dovrete orientarvi verso quelli che sono i migliori mouse per eSport.

Prima di andare a vedere insieme quelli che sono i prodotti consigliati di tale categoria, avete già dato un’occhiata a quelle che sono le nostre guide dedicate a quelli che sono i migliori tappetini per PC e alle migliori scrivanie da gaming? Bando ora alle ciance e vediamo insieme quelli che sono i migliori mouse per eSport sul mercato.

Mouse per eSport, i migliori

Photo credit - Depositphotos.com

Roccat Kone XP, il migliore per qualità prezzo

Il Roccat Kone XP è un mouse per eSport conosciutissimo, quasi leggendario all’intero della community. Il design è infatti oramai iconico, con il guscio trasparente esterno che esalta i 22 LED e le 8 differenti guide luminose. Un device tanto bello da vedere quanto potente ed efficace, con il sensore ottico da 19.000 DPI, la rotella Krystal 4D e gli switch ottici Titan che garantiscono un’ottima affidabilità. La connessione è cablata, con cavo PhantomFlex anti attrito, mentre i tasti a disposizione sono ben 15. Un prodotto quindi bello e completo, contraddistinto anche da un prezzo non eccessivo, visto che è venduto sul mercato a meno di 90 euro. Che volere di più da un prodotto che può tranquillamente essere definito tra i migliori mouse per eSport?

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, il migliore wireless

Come sapranno i gamer più incalliti, i migliori mouse da eSport sono quelli cablati, in quanto la connessione con cavo è solitamente più stabile e affidabile di quella wireless. Questo non vuol però dire che non esistano dispositivi senza fili degni di essere usati anche in qualche partita particolarmente competitiva e tra di essi possiamo trovare il Logitech G Pro Wireless. Tale mouse è infatti dotato di una connessione a 1Ms, per garantire prestazioni paragonabili a quelle offerte da cavo, e dell’ottimo sensore HERO 25K con DPI fino a ben 25.600. Il peso è di 80 grammi, mentre il design ambidestro grazie ai pulsanti laterali rimuovibili rendono infine il Logitech G Pro Wireless perfetto per una grande pletora di videogiocatori. Se proprio non sopportate il cavo, difficilmente troverete di meglio.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Razer Naga Pro, il migliore per gli MMO

Siete degli appassionati giocatori di MMO e volete un mouse da eSport in grado di rivelarsi un prezioso alleato durante le vostre partite? A fare al caso vostro è allora il Razer Naga Pro, che grazie ai pannelli intercambiabili a rispettivamente 2, 6 e 12 pulsanti riesce a rendere benissimo in una gran numero di differenti situazioni. La connettività wireless è garantita da una bassa latenza e da una batteria che dura fino a 100 ore, con il sensore ottico Razer FOCUS+ da 20.000 DPI che assicura invece delle ottime prestazioni. Il Razer Naga Pro è insomma uno tra i migliori mouse da eSport per gli MMO grazie al pannello laterale da ben 12 pulsanti, risultando però consigliato anche per altri generi grazie agli altri due pannelli.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Logitech G502 HERO Mouse Gaming, il migliore economico

Chi ha detto che per avere un buon mouse da eSport bisogna per forza spendere troppo? Di sicuro non Logitech, visto che con il suo G502 Hero propone sul mercato un prodotto di grande qualità venduto a un prezzo concorrenziale. Sensore HERO fino a 25.600 DPI, 11 pulsanti programmabili e un sistema di tensionamento a molla metallica integrata per dei click rapidi e precisi lo rendono infatti un mouse da eSport particolarmente corrazzato. I cinque differenti pesi da 3,6 g permettono inoltre di giocare con il bilanciamento, rendendo il Logitech G502 Hero ancor più versatile.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Mad Catz R.A.T. 8+, il più customizzabile

Siete degli amanti delle personalizzazioni e adorate cercare la calibrazione fino al minimo dettaglio? A fare al caso vostro è allora il leggendario Mad Catz R.A.T. 8+, pensato appositamente per voi. Dal poggiapolsi al poggio del pollice, passando dalle 3 zone di illuminazione e dai 9 pulsanti programmabili, oltre a tutta una serie di pesi: le opzioni di personalizzazione del Mad Catz R.A.T. 8+ sono infatti veramente tante e vi permettono di creare la configurazione più adatta a voi. A completare il tutto l’ottimo sensore Pixart PMW 3389 con fino a 16.000 di DPI e gli interruttori OMRON, garantiti per 50 milioni di clic.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Come scegliere un mouse per eSport

Se già la scelta di un mouse possa sembrare qualcosa di non troppo semplice per i meno esperti, andare a decidere quale mouse da eSport acquistare è altrettanto se non addirittura più complesso. Ed è proprio per tale motivo che abbiamo deciso di elencarvi di seguito alcuni consigli e suggerimenti che possano aiutare a orientarvi e a prendere così una scelta il più ponderata possibile. Siete pronti a trovare il vostro prossimo compagno di avventure?

Cosa sono i mouse per eSport?

La cosa principale da chiarire prima di portarvi tra quelli che sono i nostri suggerimenti e consigli per scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze è da ricercarsi alla base dell’intero articolo. Cosa si intende infatti per mouse per eSport? E, soprattutto, che cos’è esattamente questo eSport?

Partendo dalla seconda domanda, la cui risposta siamo sicuri sia chiara e limpida per molti ma non per tutti, si tratta dei cosiddetti sport elettronici, ossia di quelle competizioni a livello agonistico e professionistico che hanno come oggetto i videogiochi. Al posto del calcio, quindi, avremo ad esempio FIFA, il pugilato lascia spazio a Street Fighter e così via. Sia chiaro: si tratta di meri esempi e neanche totalmente corretti da ogni punto di vista. Non aspettatevi quindi certo di trovare riproposizioni elettroniche 1:1 degli sport tradizionali, bensì delle discipline anche totalmente differenti, come del resto è giusto che sia. Come gli sport tradizionali praticati a livello professionistico, anche gli eSport sono contraddistinti da competizioni con ricchi premi e atleti che si impegnano quotidianamente con allenamenti e prodotti appositi per raggiungere livelli sempre più alti.

I mouse da eSport, quindi, altro non sono che dei mouse particolarmente performanti e dotati di caratteristiche tecniche di rilievo, che ben si sposano con le necessità di un atleta che vuole ambire a certi livelli. Ovviamente anche in tal caso ci sono varie fasce di prodotti, con diverse feature e prezzi, che si vanno ad adattare alle necessità di ognuno. Un professionista che compete mensilmente per centinaia di migliaia di dollari, ad esempio, userà prodotti differenti da quelli di un aspirante atleta, che sta provando a entrare in questo mondo e non ha ancora accesso a determinate competizioni.

Sensore e caratteristiche tecniche

Le caratteristiche da tenere in considerazione nei migliori mouse da eSport sono differenti, ma la principale di esse è sicuramente il sensore. Un buon sensore, infatti, può rendere drasticamente più performante qualsiasi device e far magari soprassedere a eventuali piccole défaillance su altri aspetti del prodotto.

La voce su cui porre l’occhio è sicuramente quella dei DPI, ossia dei cosiddetti Dots Per Inch. Si tratta, in altre parole, di quella che è la sensibilità del mouse, che varia tra quella minima e quella massima. Il valore che andrete a impostare dipende ovviamente dalle vostre esigenze, ma affinché il vostro mouse sia di buona qualità vi consigliamo di scegliere un prodotto con una sensibilità minima di almeno 600 DPI.

Un altro aspetto da tenere in grande considerazione è poi il cosiddetto polling rate, che viene calcolato in Hz ed è la frequenza con cui il computer aggiorna la posizione del puntatore sullo schermo. Un valore di 1000 Hz, ossia il valore minimo che vi consigliamo per i migliori mouse da eSport, significa che la posizione viene aggiornata mille volte al secondo.

Con cavo o wireless?

Un altro aspetto da tenere in grande considerazione nella scelta di quello che è il miglior mouse da eSport è ovviamente anche quello relativo alla tipologia di connessione. Meglio cablata, ossia tramite cavo, o wireless, quindi senza fili?

La risposta non è ovviamente univoca, anche se ci sentiamo di consigliarvi una soluzione con cavo nel caso in cui vogliate intraprendere una carriera come giocatori professionistici. Tale tipologia di connessione, infatti, è più affidabile e precisa di una wireless, garantendo quindi nella maggior parte dei casi tempi di risposta migliori e, di conseguenza, maggiori garanzie.

Il ciò non vuol ovviamente dire che siano completamente da escludere le soluzioni wireless. Le ultime tecnologie, infatti, hanno ridotto di molto il gap di connettività con le proposte cablate e, inoltre, evitano quello che è l’impaccio del cavo. Da tenere in considerazione è in ogni caso la batteria, con un mouse da eSport wireless che, a differenza di uno con cavo, necessiterà di tanto in tanto di essere ricaricato.

Funzionalità e tipologia di gioco

Giocare a uno sparatutto o a un MMO è completamente differente e, in base a quali titoli volete giocare in modo competitivo, dovrete orientarvi verso differenti tipologie di mouse da eSport. I tasti laterali, che dovrebbero in ogni caso essere almeno due in ogni mouse da gaming che si rispetti, sono ad esempio presenti in numero differente in base al genere di videogioco che volete affrontare.

Da non sottovalutare è poi la possibilità di modificare il peso del mouse tramite dei piccoli pesi dedicati, che vi permetteranno di ottenere la configurazione più adatta alle vostre necessità ed esigenze. Fondamentale, infine, una piccola memoria interna, nella quale memorizzare macro e le configurazione predefinite per i vari giochi.

Prezzo

Inutile girarci troppo intorno: alla fine, come per qualsiasi altro prodotto, anche per i migliori mouse da eSport la variabile regina di ogni scelta è sempre quella, ossia il prezzo. Il portafoglio è del resto in ogni caso il posto dove guardare, prima di imbarcarsi in qualsivoglia acquisto e anche i mouse da eSport non fanno eccezione a tale regola non scritta.

Trattandosi di prodotti destinati a essere usati da professionisti o comunque da persone con la volontà di utilizzarli in maniera agonistica, i migliori mouse da eSport non sono ovviamente contraddistinti da prezzi troppo concorrenziali. Certo, potete sempre entrare in qualche competizione con device da poche decine di euro, ma siamo sicuri avrete vita parecchio dura contro gli avversari dotati di device ben più corrazzati e performanti.

Per un mouse da eSport aspettatevi insomma di spendere come minimo 60-70 euro, per prodotti entry-level ma comunque dotati di caratteristiche ben più che dignitose. All’aumentare di feature e valori tecnici cresce ovviamente anche il prezzo, con un mouse da eSport di buon livello che supera senza troppi problemi la barriera delle tre cifre. Non dimenticate, infine, come il prezzo dipende, come precedentemente accennato, anche dalla disciplina che volete affrontare: un mouse pensato per i first person shooter, ad esempio, ha un prezzo differente rispetto a uno dedicato ad altri giochi che necessitano ad esempio di ben più tasti sui lati.