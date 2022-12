Dopo aver conquistato l’attenzione di buona parte del pubblico amante dei picchiaduro, MultiVersus continua a ricevere un supporto decisamente importante da parte degli sviluppatori e del publisher. Con un breve tweet lanciato nel corso della notte italiana, infatti, Player First Games ha annunciato l’arrivo di un nuovo stage, dedicato interamente a Game of Thrones.

Oltre al nuovo stage, chiamato The Throne Room, MultiVersus si prepara a lanciare anche il suo evento invernale. Si tratta di una tappa necessaria: il gioco. Per quanto riguarda i dettagli su questo aggiornamento, al momento da Player First Games non è emerso ancora nulla. Non sappiamo se il tutto verrà lanciato quando sarà disponibile lo stage dedicato alla serie TV, ma è chiaro che ci sarà ancora un po’ da attendere prima di scoprire tutte le novità in merito alla natura dei contenuti che verranno inseriti.

Il supporto al gioco è necessario, soprattutto perché siamo ben lontani dai numeri incredibili registrati da MultiVersus durante il suo periodo di lancio. Su PC, per esempio, attualmente il titolo è giocato da circa 65.000 giocatori, un po’ troppo pochi per un gioco che è di base free-to-play, con microtransazioni e pacchetti al suo interno che dovrebbero garantire un costante flusso di denaro nelle casse degli sviluppatori e del publisher. Si tratta di una flessione comunque calcolata, soprattutto considerato che il gioco arriva ad abbracciare una nicchia molto particolare: i picchiaduro non sono infatti i titoli più giocati, neanche a livello competitivo, se li paragoniamo ad altri generi come third e first person shooter.

The doors to the Throne Room open tomorrow. Try not to lose your head! #MultiVersus pic.twitter.com/Qm91Rl9y3a — MultiVersus (@multiversus) December 13, 2022

MultiVersus è disponibile da questa estate su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Nonostante la flessione di giocatori avuta nel corso degli ultimi mesi, la community è decisamente molto attiva: ora spetta a Player First Games continuare a offrire personaggi, stage e novità in grado di far aumentare il pool di giocatori.