MultiVersus, il nuovissimo brawler con i personaggi Warner Bros, è senza ombra di dubbio uno dei giochi più popolari dell’estate 2022. Il titolo, non ancora rilasciato nella sua versione 1.0, è riuscito ad attirare la curiosità di moltissimi appassionati in tempo record, tanto che nella sua prima settimana di vita il giocoè riuscito a svettare nella classifica dei titoli più giocati su Steam ed è stato il picchiaduro più popolare di sempre proprio sulla piattaforma Valve. Nonostante questi successi, sembra che il gioco stia andando incontro a delle prime problematiche.

Giusto in queste ora, infatti, il profilo ufficiale di MultiVersus su Twitter ha pubblicato un importante aggiornamento sul futuro prossimo del gioco. In primis il team di sviluppo ci tiene a ringraziare ancora una volta tutti quei giocatori che stanno dimostrando affetto e attaccamento al progetto nonostante sia solo in una sua prima fase di vita iniziale. Ma arriviamo alle brutte notizie, la prima stagione del brawler è stata ufficialmente rinviata insieme all’inserimento del personaggio di Morty di Rick and Morty.

“Vogliamo far sapere a tutti che abbiamo deciso di rimandare l’inizio della Stagione 1 di MultiVersus e il rilascio del personaggio di Morty a una data successiva. Sappiamo che questa notizia potrebbe deludere alcuni, ma vogliamo assicurare alla nostra community che ci stiamo dedicando nel fornire nuovi ed entusiasmanti contenuti che delizieranno i giocatori”, questo quanto si può leggere all’interno del breve comunicato.

We want to let everyone know that we are delaying the start of Season 1 & the release of Morty to a later date. We know this might be disappointing for some and want to assure our Community that we are dedicated to delivering new and exciting content that delights players. (2/3)

— MultiVersus (@multiversus) August 4, 2022