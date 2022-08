Il successo di MultiVersus non si discute: il gioco di Player First è il titolo con maggior popolarità di Warner Bros., un risultato incredibile che quasi nessuno si aspettava. C’è però un lato negativo per tutti i giocatori PC e no, non ci riferiamo al supporto o a problemi tecnici, ma all’impossibilità di utilizzare le mod.

Create fin dal giorno del lancio, le mod di MultiVersus sono diverse e ce n’è per tutti i gusti. Le più quotate e gettonate sono quelle delle skin, che sostituiscono a livello estetico alcuni personaggi, senza però toccare il moveset. Purtroppo, secondo alcune segnalazioni, installare questi contenuti porterebbe il gioco a non avviarsi più.

“MultiVersus non si avvia più se avete delle mod installate. Hanno ucciso ogni tipo di mod. Se troveremo un modo per farle funzionare ve lo faremo sapere, ma al momento nessun contenuto funziona”, le parole di Ghost, utente Twitter che si occupa proprio delle mod. A dar man forte alla segnalazione ci ha pensato anche Susie, dataminer del gioco, che sempre su Twitter ha dichiarato che la recente patch del gioco ha letteralmente ucciso lo scenario delle mod e i modder che stavano lavorando a nuovi contenuti. La situazione è chiaramente complessa e non sappiamo quali sono i motivi che hanno portato il publisher e lo sviluppatore a ideare e lanciare una patch del genere, che ha di fatto impedito l’utilizzo di qualsiasi mod.

With this recent patch, Warner made it so the game won't launch with any mods in — Susie – Multiversus Leaks (@multiversusie) August 17, 2022

A differenza di altri giochi, MultiVersus sfrutta continuamente il comparto online. Sarà dunque difficile riuscire a trovare una soluzione in tempi così brevi, visto che è impossibile lanciare il titolo offline senza eliminare il 90% delle sue funzionalità. La situazione non è sicuramente delle migliori e speriamo vivamente che Warner Bros. e Player First tornino sui loro passi, permettendo così a tutti di poter creare contenuti aggiuntivi.