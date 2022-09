È ormai passato più di un mese dal lancio di MultiVersus, il nuovo brawler con molti dei personaggi dei franchise Warner Bros, e fin dai primi istanti di vita gli appassionati hanno accolto magnificamente questo nuovo progetto. Proprio perché il titolo è stato accolto con così grande affetto, il team di sviluppo si sta dedicando moltissimo nel migliorare la produzione ascoltando il feedback diretto dei giocatori.

Proprio a tal proposito, c’è un importante aggiornamento in arrivo quest’oggi che farà molto piacere agli appassionati, dato che si prefigge il compito di rivoluzionare le hitbox di tutti i combattenti e non solo. Tale update, che porterà MultiVersus alla versione 1.02, trasforma le hitbox dei personaggi abbandonando una struttura a rettangolo che si trovava tutto intorno ai personaggi a favore di una hitbox che si modella alle diverse forme dei combattenti.

I grossi cambiamenti che verranno aggiunti grazie a questo aggiornamento non si limitano alle hitbox. L’altra modifica principale aggiunta nella versione 1.02 riguarderà il sistema dei colpi distanza. Con questa modifica il team ha l’obbiettivo di standardizzare il comportamento di tali colpi in modo che i giocatori non debbano studiarsi con estrema perizia il comportamento di ogni attacco a distanza di ogni personaggio presente all’interno del roster di gioco.

a tal proposito, ora se due colpi a distanza normali si colpiscono l’un l’altro, verranno entrambi distrutti. Ci saranno anche nuovi colpi pesanti che potranno sfondare quelli standard, ma allo stesso tempo non potranno essere riflessi e se andranno incontro ad un altro colpo a distanza pesante verranno entrambi distrutti. Vi ricordiamo, infine, che il nuovo aggiornamento che porterà MultiVersus alla versione 1.02 verrà rilasciato questa sera alle ore 19:00, orario italiano. Ovviamente il tutto verrà accompagnato da un periodo di manutenzione dei server che permetterà all’aggiornamento di essere correttamente inserito, e quindi il rilascio pubblico potrebbe non avvenire precisamente nell’orario pre annunciato dal team di sviluppo.