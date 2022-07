Pur essendo un gioco decisamente diverso, MultiVersus ha preso chiaramente ispirazione da Super Smash Bros. Il titolo di Warner Bros. ha infatti una serie di punti in comune con il franchise di Nintendo, a partire ovviamente dal mix di personaggi, che arrivano da svariate IP vicine alla casa cinematografica. Ora, grazie a una mod, il gioco è ancora più vicino a quello del colosso nipponico.

Nessuna mod di gameplay, più in realtà l’inserimento di un personaggio molto caro agli amanti di Nintendo. Come riportato online, infatti, grazie a una mod di junior3DM ora è possibile utilizzare Link all’interno di MultiVersus. No, il personaggio non viene aggiunto al roster: quello che si limita a fare la mod è semplicemente scambiare il modello poligonale di Wonder Woman con quello dell’eroe della saga di The Legend of Zelda e chiaramente anche il moveset è praticamente identico. Un lavoro comunque tutto di tutto rispetto e anche particolarmente fedele, almeno nell’estetica, che sicuramente ci spinge a osservare il nuovo picchiaduro free-to-play sotto un altro aspetto.

Il modello di Link scelto da junior3DM è quello presente in Ocarina of Time. Una scelta decisamente efficace, visto che è anche uno dei più riconoscibili a livello estetico. Chiaramente non sappiamo se Warner Bros. porrà fine all’arrivo delle prime mod grafiche in MultiVersus, ma finché non ci sono informazioni in merito il nostro consiglio è ovviamente quello di provarlo. Potete scaricare la mod a questo indirizzo, mentre poco più in basso trovate il video di gameplay, che vi fornisce un’anteprima di come appare Link nel picchiaduro.

MultiVersus al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il gioco è attualmente in beta per tutti coloro che acquistando il Founder Pack oppure riescono a ottenere un codice guardando le trasmissioni del gioco su Twitch. Dal 26 luglio 2022 sarà invece possibile partecipare alla versione di prova “libera”.