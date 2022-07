Il periodo videoludico estivo si contraddistingue da sempre per una serie di uscite molto particolari, e a tratti inaspettate. In attesa dell’arrivo dei grani pezzi da novanta dei mesi autunnali, è nei mesi estivi che ci si può ritrovare a scoprire delle vere e proprie chicche da non perdere o fare recuperi dei grandi giochi usciti nella prima parte dell’anno. Tra i titoli estivi più interessanti si aggiunge anche MultiVersus, il brawler con alcuni dei personaggi più iconici dei franchise Warner Bros.

Il nuovissimo gioco di combattimenti è stato sulla bocca di tantissimi appassionati per molto tempo, tanto da diventare ben presto uno dei titoli più curiosi dell’ultimo periodo. MultiVersus prende in prestito una struttura di gioco dal grande successo di Super Smash Bros, creando un vero e proprio gigantesco crossover con molti dei personaggi più amati di Warner Bros. È bastato questo a far drizzare le antenne a molti fan, e a quanto pare il gioco sta venendo accolto in modo incredibile fin da subito.

Come ci fa notare il noto analista Benji-Sales su Twitter, MultiVersus è andato incontro ad una prima parte di vita molto positiva. Su Steam, infatti, il gioco è già popolarissimo, tanto che nelle scorse ore ha toccato un picco di giocatori simultanei di oltre 60.000 utenti. Insomma, un numero impressionante, soprattutto se pensiamo che che tuto sta accadendo ancora prima del rilascio del rilascio completo della beta free-to-play che avverrà il prossimo 26 luglio.

60,000+ Concurrent Players for MultiVersus on Steam

Very impressive numbers for a Fighting Game and this is before the Full Free 2 Play Open Beta starts on July 26th

Looking like a potential breakout hit for WB Games pic.twitter.com/VqhfKMkCwj

— Benji-Sales (@BenjiSales) July 20, 2022