Mutant Year Zero e Absolver nel nuovo Humble Monthly!

Humble Bundle, si sa, vuole sorprendere di continuo gli appassionati dei videogiochi con tantissime sorprese sempre più interessanti. Questo mese, il colosso delle chiavi digitali ha rinnovato la sua offerta Humble Monthly con Mutant Year Zero: Road to Eden, Absolver Downfall e Northgard.

Per chi non conoscesse il servizio di Humble Bundle, Humble Monthly è un abbonamento che permette ai giocatori di ottenere mensilmente giochi tramite un canone di soli 12 dollari, ovvero poco più di dieci euro (naturalmente il cambio varia giornalmente). Oltre ai videogiochi annunciati, Humble Monthly includerà altri titoli che saranno annunciati il 5 aprile.

Il primo videogioco, Mutant Year Zero: Road to Eden, è un RTS a turni che permette agli utenti di vestire i panni di un insolito gruppo di mutanti per raggiungere l’Eden, un luogo mitologico dove sono presenti una grande quantità di scorte belliche). Nel secondo titolo, Absolver Downfall, vestirete invece le sembianze di un guerriero che ha lo scopo di ottenere un posto tra gli Absolver, ovvero coloro che mantengono la pace. Northgard, infine, è un gioco strategico nella quale sarete in costante battaglie per la conquista di un misterioso nuovo continente.

La sottoscrizione di Humble Monthly non ha alcun vincolo, infatti, è possibile cancellarla in qualunque momento. L’abbonamento prevede anche i seguenti bonus:

Il pieno accesso ad Humble Trove, una libreria di videogiochi senza protezione, scaricabili in qualsiasi momento fin quando l'abbonamento resta attivo

Lo sconto del 10% su tutti i futuri acquisti nell'Humble Store

Una piccola beneficenza, pari al 5% del valore dell'abbonamento

Se siete interessati a sottoscrivere l’Humble Monthly, potete sfruttare il seguente indirizzo per abbonarvi. Che ne pensate dei nuovi videogiochi? Quali potrebbero essere le future aggiunte?