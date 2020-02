My Hero One’s Justice 2: svelati i requisiti minimi di sistema

Il 2020 si preannuncia un’annata ricca di titoli per i vari appassionati degli Shonen (o di Anime in generale). Bandai Namco ha già messo ben in chiare le proprie intenzioni per i prossimi mesi. Infatti il publisher nipponico si prepara a lanciare ben 5 titoli dedicati alle opere Anime/Manga più famose. Dopo aver cominciato il 2020 grazie a Dragon Ball Z Kakarot, Bandai si prepara a lanciare anche il futuro My Hero One’s Justice 2. Il sequel del gioco uscito durante lo scorso 2018 si prepara ad arrivare su console e PC durante il mese di Marzo.

Proprio in vista di questo imminente lancio, il publisher nipponico ha deciso di svelare i requisiti minimi per chi vuole sfruttare il gioco su Personal Computer. Le varie specifiche tecniche sono state aggiunte alla pagina Steam di My Hero One’s Justice 2.

Ecco di cosa avrete bisogno per far girare il gioco al meglio:

OS: Windows 7 64-bit

CPU: Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4 940

Memoria: 4 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870

DirectX: Version 11

HDD: 12 GB spazio disponibile

Se invece volete far girare My Hero One’s Justice 2 nel migliore dei modi, vi invitiamo di dare uno sguardo al seguente elenco:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300

Memoria: 4GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

HDD: 12 GB spazio disponibile

Stando a questi brevi elenchi disponibili grazie a Bandai Namco possiamo dire che My Hero One’s Justice 2 sembra un gioco abbastanza leggero. Questo darà modo anche ai vari utenti con PC un po’ più vecchiotti di sperimentare l’opera. Di recente abbiamo avuto l’opportunità di provare in anteprima il gioco, quindi se volete dare uno sguardo più approfondito a My Hero One’s Justice 2 vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!