My PS4 Life è stato sfruttato per calcolare il numero di giocatori di molti videogame

Recentemente, i giocatori PlayStation hanno avuto la possibilità di creare un video personalizzato dei propri ultimi cinque anni con PS4, visualizzando alcune statistiche come, ad esempio, i tre giochi con i quali hanno giocato più. Ora, tralasciando le centinaia di ore spese su Bloodborne e The Witcher 3, possiamo trovare una statistiche apparentemente innocua, ma in verità latrice di un dato utilissimo.

Stiamo parlando del trofeo più raro da noi posseduto. Il video ci informa infatti del numero di persone che, oltre a noi, lo hanno ottenuto. Questo, di base, non serve a molto ovviamente. Unendo tale informazione con la percentuale di ottenimento visibile nella sezione trofei, però, possiamo fare una semplice proporzione e ottenere un ipotetico numero di copie PS4 “giocate”.

Abbiamo provato noi stessi a fare questo calcolo: come vedete nell’immagine qui sopra, il trofeo è stato ottenuto da sole altre 28 persone. Come potete invece vedere nell’immagine poco sotto, il valore percentuale è di 2.6. Possiamo quindi desumere che le copie vendute ammontano a circa 1115?

Un utente ha fatto questi conti ed è risultato, ad esempio, che Fallout 76 è stato giocato circa 407.000 volte: un numero molto basso. Altri valori sono: 51.7 milioni per GTA V, 32.5 per FIFA 18 e 19 milioni per Fortnite, ma solo per la versione Europea e Australiana.

È importante infatti notare che questi numeri possono essere sfalsati da molti fattori: non solo alcuni giochi hanno liste trofei differenti per le regioni di gioco (come City of Brass, esempio da noi usato) ma inoltre dobbiamo considerare che le copie usate creano liste trofei su più account. Infine, è anche possibile creare molteplici account su una sola console e usare gli stessi giochi.

Inoltre, i giochi più recenti non sono sicuramente stati calcolati in modo “corretto” visto che l’aggiornamento dei dati è avvenuto tra il 20 novembre e il 4 dicembre. Non di meno, è un modo interessante per aver un’idea sommaria dei valori raggiunti da questi giochi. Diteci, qual è il vostro trofeo più raro?