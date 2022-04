A oggi, le realtà italiane che organizzano eventi dedicati in maniera specifica al mondo videoludico indipendente sono ancora relativamente poche, ma in crescita, soprattutto se guardiamo alle scuole di settore dedicate o ai vari enti culturali che desiderano promuovere i prodotti di questo settore. Tra questi attori presenti sul territorio però c’è anche una startup parmense, nata nel 2014, dal nome myAppFree, che ha deciso di lanciare una indie game jam decisamente importante proprio quest’anno. In virtù di questo evento di rilievo per il settore, non solo italiano ma anche ad ampio respiro internazionale, abbiamo deciso di farvi conoscere da vicino coloro che hanno fondato questa azienda tutta italiana e in costante crescita, oltre a coloro che si stanno occupando in primis della loro prossima game jam che sta per aprire i battenti. Hanno risposto alle nostre domande Alessandro Del Grano, COO e Co-Founder, Massimo Caroli, Founder, e Renato Gallo, Game Developer Relations Manager per scoprire insieme a loro cosa si cela dietro la fondazione di MyAppFree e i suoi progetti, senza dimenticare uno sguardo al futuro.

Intervista al team di MyAppFree

Innanzitutto, grazie mille per darci l’opportunità di questa intervista. Raccontateci di MyAppFree, quando è nata e con quali intenti.

Alessandro: MyAppFree nasce come startup da un’idea tanto semplice, quanto complessa: permettere alle persone di scoprire i videogiochi e le app più adatti a loro, nel modo meno invasivo possibile. Si trattava di trovare la formula giusta per innovare uno dei settori in più rapida crescita nel 2015, quello del digital marketing. Il nostro esordio fu su Windows, Android e iOS con un’omonima app che permette agli utenti di scoprire nuovi giochi e applicazioni ogni giorno, offrendo la possibilità di scaricare gratis contenuti normalmente a pagamento grazie ad accordi diretti tra noi e gli sviluppatori. Il successo del progetto iniziale ci spinse a trasformarlo in qualcosa di più grande: myAppFree è diventata una piattaforma di mobile marketing di livello internazionale, che grazie ad algoritmi proprietari è capace di abbinare qualsiasi utente con giochi e app di suo interesse e di raggiungerlo tramite un processo discovery che non lo disturbi.

Come avete preso la decisione di espandervi nel game publishing?

Massimo: Si tratta di un passaggio naturale nel processo evolutivo di una realtà come quella di myAppFree. Avere a disposizione delle IP esclusive, ci consente di ampliare il numero di contenuti che possiamo offrire agli utenti, raggiungendone un numero maggiore. Da sempre siamo legati al mondo degli sviluppatori di giochi e app, fornendo loro le soluzioni migliori per raggiungere utenti davvero interessati a ciò che lanciano sul mercato: trasformarci nei loro publisher non fa che chiudere il cerchio. Inoltre, come sempre è accaduto nella storia di myAppFree, anche in questo caso l’opportunità di business si è mescolata con le nostre passioni personali. Siamo noi stessi videogiocatori e crediamo che il mondo del gaming sia la nostra prossima pista di atterraggio prima del salto nel metaverso.

Dopo aver parlato dell’espansione come game publisher, parliamo invece di come e perché è nata l’idea di fare una GameJam specificamente in Italia?

Renato: La decisione di organizzare una Game Jam, e farlo specificamente in Italia è nata per diversi motivi; innanzitutto, Abbiamo avuto modo negli anni di conoscere tantissimi game developers Italiani, developers con talento ed ambizione da vendere, ma forse troppe volte senza un Publisher di riferimento a livello nazionale; MyAppFree vuole posizionarsi proprio come tale, abbiamo ambizioni internazionali, ma vogliamo iniziare da qui, coltivando le realtà del nostro territorio!

Raccontateci tutti i dettagli che dobbiamo sapere circa il vostro prossimo evento.

Renato: Il nostro prossimo evento si intitolerà Adrenaline Rush e sarà una competizione a livello nazionale dove centinaia di developer si sfideranno sviluppando i migliori mobile games seguendo il tema che annunceremo. Non sarà però solamente una competizione; vogliamo che la nostra Jam diventi un pilastro per la comunità italiana ed è per questo che in collaborazione con Unity3D abbiamo organizzato un ricco programma di Webinars durante tutta la durata della sfida, non importa se siete degli sviluppatori indie alle prime armi o uno studio affermato, queste sessioni online vi regaleranno sicuramente qualcosa di valore. Non è finita qui; come ogni competizione che si rispetti, ci saranno dei premi e ci permettiamo di dire piuttosto allettanti, in quanto il montepremi totale supera il valore di 80.000 euro suddivisi tra 3 principali categorie: Il Gran Premio, I Top performer e I preferiti dalla giuria. Una giuria di eccezione che include, oltre a noi, i nostri partner, tra i quali AppsFlyer, una delle più influenti aziende nell’industria dei mobile games.

Secondo voi, qual è la situazione attuale del panorama indie game italiano rispetto a quello internazionale? Quali prevedete siano i passi avanti in questo settore, in Italia?

Alessandro e Massimo: Abbiamo avuto il piacere di entrare in contatto in prima persona con diverse realtà italiane relative al mondo Indie. Sia attraverso la partecipazione ad eventi come la Milano Games Week, sia con l’organizzazione in prima persona di jam online. Il panorama Indie italiano è forse uno dei più variegati e meno valorizzati al mondo: ci sono davvero ottimi studios e sviluppatori in grado di creare giochi unici che purtroppo non hanno l’opportunità di spiccare e di raggiungere i giocatori. Ciò che manca sono da un lato gli investimenti e dall’altro la presenza di un player di riferimento per la community italiana. È all’interno di questo contesto che abbiamo deciso di prendere le redini della situazione e di offrire il nostro expertise nel mondo del mobile marketing per scuotere il mercato italiano e rendergli la giustizia che merita.

Non ci resta che condividere con noi quando sarà annunciato il tema di questa Jam e dove.

Renato: L’annuncio del tema avverrà il 16 Maggio a questo link, dove potete trovare il countdown al grande evento, e segnerà proprio l’avvio della competizione che durerà fino al 15 Luglio. Con la registrazione al form dedicato in pagina, è possibile anche seguirci direttamente per non perdere nessuna news riguardante Adrenaline Rush.