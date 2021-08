Myst: il remake del cult uscirà a breve, supporterà anche la VR

Nel momento di massima fioritura del genere delle avventure grafiche abbiamo avuto tra le mani molteplici titoli diversificati. Tra questi ci fu molta sperimentazione, con i vari team di sviluppo dell’epoca che infondevano nei propri titoli atmosfere a dir poco indimenticabili. Myst fu un vero e proprio cult istantaneo capace di ammaliare i videogiocatori di tutto il mondo, e dopo una serie di seguiti, ora siamo pronti a tornare sul primo leggendario capitolo della saga in un remake praticamente imminente.

Ora, il noto team di sviluppo Cyan Worlds ha annunciato questa nuova versione del primo iconico Myst. Lo studio afferma di aver ricostruito il gioco da zero per farlo girare su PC moderni e visori per la realtà virtuale. In questo nuovo remake dell’avventura classica si distacca dalle immagini statiche dell’originale, ma si tratta di un titolo tridimensionale in prima persona che permetterà ai giocatori di esplorare liberamente le isole di questo grande cult senza tempo.

Inoltre, questa nuova edizione di Myst è stata sviluppata completamente usando il motore grafico Unreal Engine 4 e questo ha permesso a Cyan Worlds di riempire il gioco con un sacco di nuovi contenuti da esplorare e scoprire. In modalità VR, invece, i giocatori potranno selezionare di muoversi con la modalità free-roam o il teletrasporto. Infine è stato anche implementato un nuovo sistema opzionale che consente di randomizzare i puzzle per chiunque cerchi una sfida più impegnativa negli indovinelli.

Se non vedete l’ora di poter vivere, o rivivere, questo grandissimo cult del genere sappiate che non dovrete attendere poi così tanto. Il remake di Myst è atteso per il prossimo 26 agosto su Xbox Series X|S, disponibile anche nel servizio Xbox Game Pass, e PC tramite gli store Steam, Epic Games Store e GOG.