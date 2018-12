Nacon ci mostra tutta la linea di prodotti gaming per Natale

NACON è pronta a offrirci un Natale all’insegna del gaming più sfrenato grazie alla sua line-up più completa di sempre. Scopriamo in questo nostro articolo tutti i prodotti più interessanti della compagnia.

Daija Arcade Stick

Partiamo dal Daija Arcade Stick, ovvero il controller realizzato per i picchiaduro: si tratta di un device utilizzato dai giocatori professionisti e prodotto su licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment Europe, grazie anche ai consigli di Marie-Laure “kayane” Norindr. Si tratta di una scelta obbligata per i fan di giochi come Mortal Kombat, Street Fighter e Soulcalibur.

Le caratteristiche principali di questo prodotto sono: i componenti professionali SANWA, il poggia polso ruvido e confortevole, la top cover personalizzabile, una larga e spaziosa superficie di gioco per sfruttare tutti i comandi fondamentali, insieme alle varie modalità di setting e gli strumenti necessari per la manutenzione. Il prezzo è di 199.99€.

Cuffie PGGH-300SR

NACON non si dimentica però dell’audio grazie alle cuffie da gaming amplificate (per PC, Mac e PlayStation 4): le PGGH-300SR. Queste sono dotate di speaker da 40mm e restituiscono un audio dalla qualità elevata con bassi potenti e precisi. Su PC è anche disponibile il surround virtuale. Inoltre, sono estremamente comodi grazie ai larghi padiglioni auricolari imbottiti. NACON però pensa anche al design con i bellissimi effetti luminosi sul lato esterno.

Il cavo è lungo 2.5 metri, permettendovi di muoversi liberamente e posizionarvi nel migliore dei modi. Ovviamente è possibile regolare il volume e il silenziamento del microfono (rimovibile) grazie ai comandi in linea. Le GH-300SR sono disponibili a un prezzo di 79.99€.

Cuffie PS4OFHEADSETTV3

Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di dedicato esclusivamente alla console Sony, potete optare per le PS4OFHEADSETTV3. Parliamo di speaker da 40mm, con microfono regolabile, controllo remoto per il volume e il silenziamento, padiglioni perfettamente imbottiti e un cavo da ben 220 cm. Il tutto al prezzo incredibile di 29.99€.

Microfono Professionale PCST-200MIC

Se non volete solo ascoltare ma anche creare, NACON ci rivela di essersi lanciata nel mondo dei contet creator con il Microfono Professionale PCST-200MIC. Si tratta della soluzione perfetta per gli appassionati ma anche per gli streamer professionisti. Ottimo sia per PC (Windows 7, 8 e 10) e Mac, è attrezzato con un cavo da 1.8m e un converter analogico/digitale per ottenere una qualità e una stabilità record, anche grazie al tripode regolabile. Tutto questo è anche assicurato dalla direttività cardioide, l’ADC integrato con risoluzione a 16bit/48kHz e l’uscita da 3,5 mm a zero latenza per cuffie e casse. Il PCST-200MIC è disponibile a 79.99€.

Revolution Pro Controller 2

Ovviamente non manca l’ammiraglio di NACON, il Revolution Pro Controller 2. Perfettamente compatibile con PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, permette la massima personalizzazione con la rimappatura dei tasti, la possibilità di salvare quattro profili personalizzati, la regolazione della sensibilità dello stick e del grilletto oltre ai compartimenti interni con sei pesi addizionali per settare l’equilibrio. Il cavo intrecciato USB di tipo C con connessione sicura è lungo tre metri. Disponibile al prezzo di 129.99€.

Compact Controller Wired Luminoso

Nel caso in cui, invece, foste alla ricerca di qualcosa di più immediato, la scelta migliore è il Compact Controller Wired Luminoso. Le luci colorate sono l’ideale per il periodo natalizio; inoltre, dispone di touch pad, jack per le cuffie, sistema di vibrazione e un’ergonomia di prima qualità. È in vendita al prezzo di 39.99€.

Tastiera, mouse e tappetino

Se però il mondo console non fa per voi e cercate qualcosa per i vostri incredibili PC, potete optare per la Tastiera da gaming PCCL-700OMIT con tasti ottico-meccanici e completamente programmabili, rivestimento superiore in metallo, 5 tasti macro condivisi, anti ghosting completo e retroilluminazione con ben 16,7 milioni di colori programmabili separatamente per ogni tasto. Il prezzo è 79.99€.

Al suo fianco potete posizionare un mouse da gaming PCGM-350L. Si tratta di un mouse laser perfetto per gli FPS con sensore “Avago 9800” con risoluzione da 250 fino a 8200 dpi, sette pulsanti (ovviamente programmabili), retroilluminazione e software per personalizzare e per le registrazioni di macro (disponibile a questo indirizzo). Il cavo è lungo 1.8 metri. È venduto a 49.99€.

Se volete concludere il trittico, potete acquistare anche il tappetino PCMM-500ES, in morbido nylon intrecciato con base antiscivolo. La superficie è 450x220mm ed è disponibile a 24.99€.

Sedia da gaming PCGH-350

Cosa altro rimane? Be’, qualcosa su cui sedersi e godersi tutti i propri acquisti NACON: perché non puntare alla sedia da gaming PCGH-350? Grazie ai comodi braccioli imbottiti, al design ergonomico con altezza regolabile, cinque rotelle e una portata di massimo 100 KG, videogiocare non è mai stata un’esperienza più bella. È disponibile a 199.99€.

Diteci, passerete un felice Natale Nacon? Quale di questi prodotti finirà sotto il vostro albero?