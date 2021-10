NACON Revolution X Pro Controller: annunciato il rivoluzionario pad Pro per Xbox

Quest’oggi NACON è lieta di annunciare l’arrivo del Revolution X Pro Controller, un nuovo pad ufficiale cablato realizzato per il gioco competitivo su Xbox, e che arriva nei negozi proprio oggi 13 ottobre al prezzo di 109,99 euro.

Conosciuta per l’esperienza nella creazione di controller di altissima qualità, NACON ha attinto sia alla propria esperienza, sia al feedback della sua community per dar vita al Revolution X Pro Controller, progettato per il gioco competitivo su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC. Dopo un ampio sviluppo in collaborazione con Microsoft, il Revolution X sarà il primo controller eSports di NACON per new-gen, offrendo nuove funzionalità e oltrepassando i limiti della personalizzazione con una vasta App dedicata.

Il design del Revolution X Pro Controller offre comfort e reattività anche ai giocatori più competitivi. La sua struttura robusta presenta tutte le feature di un controller Xbox, come il nuovo pulsante Share, i trigger con feedback aptico e un jack per le cuffie ottimizzato per la chat vocale. Sul retro del controller troverete 4 pulsanti di scelta rapida con un’ergonomia ottimizzata danno un vantaggio competitivo nel gioco, mentre l’impugnatura testurizzata sulle maniglie offre una perfetta stabilità anche dopo un lungo utilizzo.

Per un’immersione totale, NACON ha collaborato con Dolby Atmos per permettere a ogni utente del Revolution X di beneficiare della tecnologia Dolby Atmos for Headphones. Oltre a Dolby Atmos per le cuffie, l’App Revolution X include impostazioni audio complementari per adattare l’equalizzatore al proprio gioco, impostare il guadagno audio del microfono, nonché attivare la cancellazione del rumore per la chat.