Lo avevamo leakato qui, ne avevamo parlato in una lunga anteprima e preparato la classica polenta taragna di Giorgio Mastrota per ingannare l’attesa. Nanowar of Steel: The Revenge, il metroidvania sviluppato dallo studio indipendente italiano Wisdom Studio, uscirà il prossimo 8 dicembre su Google Play, il celeberrimo servizio di distribuzione digitale del colosso americano che ospiterà la produzione della band metal italiana più iconica, demenziale e famosa del panorama nostrano.

A comunicarlo è la stesso Wisdom Studio, che in una nota fa sapere che la produzione è pronta per essere rilasciata e che è il momento di affilare le lame e aggiustare la barba del Nanowarrior, il protagonista che il giocatore impersonerà in un mondo completamente disegnato a mano da Carlo Alberto Fiaschi, il frontman della band che si è occupato delle illustrazioni del mondo di gioco. Ad essersi occupato del game design, però, c’è l’Assiro-Babilonese Giuseppe Prenni che, a quanto pare, potrebbe aver inserito nel videogioco trappole e altre cose fastidiose tipiche dei metroidvania.

Secondo Roberto di Leo, sceneggiatore di Nanowar of Steel: The Revenge, ci sarà da divertirsi: “La trama

affonda le sue radici all’interno dell’immaginario dei Nanowar of Steel, quindi più che di storia si parla di geografia”, rivelando che i giocatori dovranno muoversi nel Nanomondo, nel Nanoverso e nel Nanotempo, affrontando boss imbarazzanti, attraverso la bellezza di ben quattrocento quadri e commerciare con Il Mercante, una sorta di strano tizio che vediamo l’ora di conoscere. E che videogioco dedicato ai Nanowar of Steel sarebbe senza della buona musica?

A occuparsi delle composizioni musicali c’è Christian Ice, che ha rivelato: ““Seguendo le ormedi Trent Reznor e Mick Gordon, i quali si sono occupati rispettivamente di Quake e Doom, ho scelto una dieta con pochi carboidrati e molte proteine.” Insomma, c’è da aspettarsi di tutto e di più, e come potrebbe essere altrimenti?

Il gioco è predisposto per dispositivi che abbiano dei GB liberi e una quantità decente di RAM (almeno 4GB, consigliati 6GB). Sarà possibile giocare offline, configurare i comandi touch, nessuna pubblicità e nessuna microtransazione. Il gioco avrà un prezzo lancio in Italia di Euro 4,99 fino al 15 dicembre, con un prezzo finale fissato a 7.99. Pronti a pugnare senza paura?