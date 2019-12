Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: ecco quando uscirà su Nintendo Switch

Il mondo dei Shonen e quello videoludico vanno sicuramente molto d’accordo. Da svariati anni ormai vediamo tantissime opere manga/anime a subire trasposizioni videoludiche degne di nota. Sicuramente le serie più note ad aver riscontrato un successo di massa sono quelle dedicate a Dragon Ball e Naruto (due delle opere Shonen più amate di sempre). La saga creata dalla mente di Masashi Kishimoto è riuscita a trovare il dovuto successo anche tra il popolo di videogiocatori in particolar modo grazie alla serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm.

Ormai questa famosa saga di picchiaduro dedicata al mondo dei ninja risulta disponibile per quasi tutte le console moderne. Solo il quarto capitolo non sembra aver trovato la strada sulla console ibrida di Nintendo. Ma stando a quanto annunciato durante la giornata odierna, le cose cambieranno a partire dal prossimo 2020. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 arriverà su Nintendo Switch il prossimo 23 Aprile 2020. L’edizione in uscita sulla console ibrida conterrà sia il gioco base che il DLC Road to Boruto.

A confermare l’effettivo arrivo di questo gioco su Switch è stata l’ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 per Nintendo Switch conterrà anche delle piccole aggiunte come per esempio nuovi personaggi (come Momoshiki e Kinshki) e nuovi costumi per vari PG. Il contenuto bonus potrà essere acquistato anche dai possessori PS4, Xbox One e PC del gioco al prezzo di circa 5 euro.

Quindi se siete fan di questa serie di picchiaduro dedicata a Naruto e volete sperimentare le avventure del giovane ninja in modalità portatile, non potete assolutamente farvi sfuggire questo capitolo. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!