Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto: trailer e data per la versione Switch

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto approderà il prossimo 24 aprile per tutte le piattaforme Nintendo Switch. Ad annunciarlo è la stessa Bandai Namco che, in queste ore, ha rilasciato un trailer di lancio del titolo targato CyberConnect 2.

Road to Boruto amplierà il gioco con nuovi personaggi giocabili come Boruto e Sarada, una nuova storia che segue le avventure di Boruto inclusa la battaglia tra Sasuke e Kinshiki e un nuovo Villaggio della Foglia da esplorare. L’edizione per la console ibrida della casa di Kyoto includerà tutte le espansioni rilasciate del gioco più il pacchetto New Generations che aggiungerà Kinshiki Otsutsuki e Momoshiki Otsutsuki e undici nuovi costumi per vari personaggi. Questo DLC potrà essere acquistato separatamente per le versioni PlayStation 4 e Xbox One. Qui di seguito vi lasciamo il bellissimo trailer di lancio di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto.

Road to Boruto

Ricordiamo che il titolo verrà rilasciato il 23 aprile 2020, un giorno prima la data ufficiale occidentale, quindi non dovremmo aspettare diversi mesi dal rilascio nel Sol Levante. Siamo estremamente felici nel vedere che Bandai Namco stia supportando ancora Road to Boruto che ricordiamo essere uscito ben tre anni fa. Purtroppo non si hanno notizie su un nuovo gioco ambientato nell’universo di Naruto e compagni. La compagnia in questo periodo ha puntato forte su One Piece ma soprattutto su DragonBall, rilasciando un mese fa circa l’ottimo Kakarot. Se non avete ancora letto la recensione potete farlo qua.

Cosa ne pensate di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto? Siete curiosi di provarlo su Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti al titolo targato CyberConnect 2.