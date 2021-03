Nasce PoDvision, il Podcast ufficiale di Game Division!

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa con la nascita di UpClose, la redazione di Game Division sta lavorando assiduamente per entrare maggiormente in contatto con la community. Sono ormai milioni, gli utenti che ci leggono ogni mese, numero costantemente in crescita che ci sta spingendo a sperimentare nuove idee e proporre progetti che possano, in qualche modo, comunicare in maniera diversa con i lettori.

UpClose ha rappresentato un piccolo passo in avanti, un modo per far capire a chi ci legge, che i contenuti originali ed esclusivi sono importanti, se non fondamentali, per la nostra linea editoriale. Ma questo è stato solo un primo tassello di ciò che il 2021 ha in servo per Game Division, poiché stiamo lavorando a numerose idee su cui non vediamo l’ora di potervi raccontare di più.

La nostra idea è quella di creare più interazione, uno dei nostri grandi obbiettivi per i prossimi anni, perché bisogna sempre ricordarsi che chi lavora in un sito come questo è prima di tutto un appassionato come molta gente che ci legge ogni giorni. Da questo pensiero è nato PoDvision, un podcast interamente dedicato ai videogiochi, in cui cercheremo di evitare il più possibile il tema del “dibattito”, ormai una vera e propria costante nei podcast italiani. Ciò che vogliamo fare, infatti, non è polemizzare, ma semplicemente chiacchierare di una nostra esperienza, di un gioco in particolare o una saga che abbiamo amato.

Le puntate saranno ogni giovedì, per un totale di quattro al mese dalla durata di mezz’ora ciascuna. Le persone che parleranno si alterneranno sempre, anche se l’host sarà sempre l’artefice di questo progetto, vale a dire, Lorenzo Quadrini: persona che ha già lavorato in studi radiofonici e che avrete sicuramente già letto qua sul nostro sito.

PoDvision rappresenta un nuovo piccolo passo in avanti per quanto riguarda la volontà di sperimentare e soprattutto espandere la cultura videoludica a 360 gradi e siamo estremamente orgogliosi di ciò. Non sia mai che in futuro ci sia la possibilità di invitare anche qualcuno dei nostri lettori e ascoltatori, così da poter dire la sua su un particolare argomento.

Potete trovare PoDvision attraverso questo link, su Spreaker, ma anche su altri servizi come Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. La prima puntata è già disponibile con Lorenzo Quadrini e Mario Petillo, che vi parleranno di un classico senza tempo: Football Manager.

Il nostro consiglio è di rimanere sintonizzati e attendervi ulteriori novità nel corso delle prossime settimane.