Il periodo di Natale, per ogni buon gamer che si rispetti, può essere racchiuso, nella maggior parte dei casi, in un unico ma pesantissimo termine: backlog. Ammettiamolo: in quanti, presi anche dalla foga del momento, ogni anno accumulano una quantità di titoli impressionante, per poi accorgersi di non avere il tempo materiale per giocarci? Tra regali di compleanno, sconti vari e giochi disponibili attraverso i vari abbonamenti, trovarsi nella situazione di dover “smaltire” un numero sempre più cospicuo di prodotti videoludici non più di primissimo pelo è diventato sempre più comune. Chiaramente, questa “regola” non vale per tutti. Saper gestire il proprio “tempo videoludico” è un’arte, e c’è chi riesce a districarsi senza problemi in questo sempre più minaccioso e tedioso mondo, macinando “Mille” e “Platini” vari, senza soluzioni di continuità.

Anche per questi soggetti, però, il rischio di aver perso qualcosa per strada è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, complici anche quei (pochi) giorni di ferie del periodo natalizio, e ovviamente gli immancabili regali di Babbo Natale, è chiaro che non c’è momento migliore per provare a tirar fuori dal cilindro il capolavoro videoludico del, passateci l’espressione, “Natale passato”. Partiamo, dunque, alla ricerca del consiglio perfetto per rendere il vostro Natale videoludico ancor più magico, con la speranza di potervi regalare qualche ora di divertimento extra in compagnia della vostra piattaforma di gioco preferita, qualunque essa sia.

I migliori giochi da recuperare a Natale

Il re del Natale: Hades

Il primo nome sulla lista dei recuperi di Natale è quello, probabilmente, più in “voga” del momento, ma rientra comunque nella nostra lista dei giochi da recuperare assolutamente qualora l’aveste lasciato indietro. Ci riferiamo ad Hades, piccola perla di Supergiant Games che ha letteralmente spopolato nel corso degli ultimi mesi, fino a diventare un prodotto praticamente imprescindibile. Data la sua release scaglionata (prima su PC, poi su Switch, poi sulle altre console) e la sua elevata difficoltà, in molti potrebbero aver “saltato” il titolo, di cui è stato annunciato il sequel durante i TGA di quest’anno, e quale momento migliore per dargli una possibilità? A rendere Hades il primo in classifica (attenzione, non è comunque una classifica propriamente detta, piuttosto è un elenco) c’è anche il fatto che, al momento, la versione più intrigante del gioco, ossia quella Nintendo Switch, è anche in forte sconto (lo trovate a soli 12,99€), dunque non avete veramente alcuna scusa per non lanciarvi all’avventura in compagnia di Zagreus. Fidatevi!

Catherine: Full Body

Rimanendo in tema di prodotti “particolari” e potenzialmente finiti nel dimenticatoio per la maggior parte dei videogiocatori, è impossibile non citare Catherine: Full Body. La riedizione del platform-adventure del 2011 è un piccolo capolavoro videoludico, capace di unire una forte componente narrativa, spigliata e sfacciata come non mai, ai crismi di un videogioco solido, divertente e complesso, che affonda le proprie radici in una vena punitiva marcata e sfrontata. L’avventura di Vincent (noi l’abbiamo vissuta in versione Nintendo Switch) è una di quelle che difficilmente noterete di primo acchito, ma siamo sicuri che potrebbe diventare facilmente una delle più affascinanti della vostra vita videoludica, una piccola perla capace di lasciarvi più di un “qualcosa” una volta giunti al capolinea.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Rimanendo in casa Nintendo, un altro titolo che ci sentiamo caldamente di consigliarvi, dato anche il costo molto modesto con cui è possibile reperirlo attualmente, è Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Complice anche il grande successo del suo sequel, approdato nei negozi qualche mese fa, non c’è momento migliore per lasciarsi trasportare da questa avventura tutta italiana, targata Ubisoft Milan. Il primo Mario + Rabbids è uno strategico a turni tosto, non per tutti, che nasconde la sua tremenda natura sotto una pigmentazione e una realizzazione tecnica allegre e strampalate. Questo è un prodotto splendido, per certi versi unico, capace di regalare tante emozioni a chi avrà la forza e il coraggio di prenderlo di petto e non lasciarsi scoraggiare dalla sua natura punitiva e spietata.

Judgment: il giudizio di Tak si abbatte sul Natale

Ammettiamolo: quanto è bello vedere la serie Yakuza (e i suoi lavori “correlati) uscire finalmente dalla sfera dei prodotti “di nicchia”? Negli ultimi anni, il glorioso brand coniato dal Ryu Ga Gotoku Studio si è ritagliato una fetta di mercato sempre più ampia anche in Europa e nel nostro Paese, scrollandosi finalmente di dosso quella sua identità di produzione pensata per un pubblico ben preciso e meno corposo. Grazie anche alla volontà degli sviluppatori di adattarsi ai tempi e ai gusti correnti, senza però smarrire la propria identità, Yakuza è diventato un nome sempre più diffuso nel medium videoludico, e gran parte del merito viene anche dai capitoli spin-off, che hanno contribuito a rendere questo percorso di diffusione ancor più semplice. A tal proposito, è impossibile non menzionare Judgment, il primo capitolo spin-off della serie, che ha come protagonista il detective Takayuki “Tak” Yagami. Con il suo mix di combattimenti spettacolari in pieno stile Yakuza e una discreta componente investigativa, a cui fa da sfondo una narrazione forte e decisa, Judgment ha saputo ergersi come uno dei prodotti più intriganti degli ultimi anni e, considerando anche i forti sconti che lo riguardano al momento, vogliamo caldamente consigliarvi di dargli una chance, a patto però che prendiate in considerazione l’idea che dovrete dedicargli un bel po’ di tempo.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Da appassionati del mondo fantasy e dei giochi di ruolo a tinte action il primo Dragon’s Dogma, in versione “completa” Dark Arisen, non poteva assolutamente mancare nella nostra lista degli acquisiti di Natale. Il titolo di Capcom, coraggioso e per certi versi incompreso, è senza dubbio uno dei prodotti più affascinanti degli ultimi anni, grazie al suo mix di libertà, appagamento e divertimento videoludico, che lo ha aiutato a diventare uno dei migliori esponenti del genere. Sia chiaro, il titolo non è invecchiato benissimo, almeno su console, soprattutto sotto il profilo delle dinamiche di combattimento, ma considerando l’arrivo ufficiale del sequel e il fatto che, al momento, viene venduto a soli 4,99€ sul PlayStation Store e su Steam, beh, non potete assolutamente farvelo scappare. Sguainate le spade, dunque: è tempo di andare a caccia di draghi (e non solo).

Dragon’s Crown Pro

Rimanendo in tema di draghi e di fantasy, non possiamo non consigliarvi un altro prodotto le cui origini affondano le radici nell’epoca di PlayStation 3. Stiamo parlando di Dragon’s Crown, in versione Pro, ossia l’edizione rimasterizzata per PlayStation 4 Pro che ha visto la luce nel 2018, proprio in concomitanza con l’arrivo della nuova versione dell’ex ammiraglia di Sony. In questa versione, ma anche in quella originale, il titolo di Vanillaware stupisce e rapisce sotto il profilo sia ludico che artistico, piazzandosi di diritto nell’Olimpo dei migliori action-rpg a scorrimento che a nostra memoria riusciamo a ricordare. Se non avete mai conosciuto il brand, o se più semplicemente non siete particolarmente intrigati dal genere o dallo stile grafico del gioco, fatevi un favore e date una possibilità a questa piccola perla, e siamo convinti che ci ringrazierete, una volta arrivati ai titoli di coda.

Murdered: Soul Suspect

Murdered: Souls Suspect è senza dubbio uno dei giochi più sottovalutati di sempre, anche in termini “economici”. Spesso e volentieri (come in questo momento) venduto a prezzi veramente irrisori, il titolo di Airlight Games ha saputo unire una bella storia a dinamiche di gameplay interessanti un po’ in stile Sherlock Holmes, a cui il protagonista si rifà parecchio anche nel look, risultando alla fine della giostra un prodotto di stampo investigativo solido e appagante, al netto delle diverse problematiche di contorno che porta con sé. Sia ben chiaro: non siamo di fronte a un capolavoro e né tantomeno voleva esserlo nelle intenzioni iniziali, ma considerando anche il prezzo di 2€ circa con cui è possibile reperirlo al momento, ci sentiamo di consigliavi l’avventura di Ronan e la sua ricerca della verità dietro una lunga scia di misteriosi omicidi.

Alien: Isolation

Ogni videogiocatore si innamora, prima o poi, e l’amore è ancor più bello quando arriva in modo inaspettato. Nonostante l’assenza di un particolare legame con la serie cinematografica Alien o con il genere in questione, Alien: Isolation è stato uno dei giochi capaci di lasciare maggiormente il segno nella mente e nel cuore, grazie a una struttura ludica se vogliamo coraggiosa e particolare, ma che si sposa perfettamente con l’ideologia alla base della produzione, che rende l’avventura della figlia d’arte Ellen Riplay un viaggio unico, emozionante e indimenticabile. Attenzione, però: se siete deboli di cuore, il predatore alieno che vi dà la caccia potrebbe farvi prendere qualche colpo di troppo… ma il periodo natalizio, del resto, non è fatto anche un po’ per gli spaventi sotto le coperte?

Star Wars Jedi: Fallen Order

La “forza” scorre potente in Cal. No, non è uno spot pubblicitario, né il titolo di un nuovo film della serie Star Wars, ma è comunque qualcosa da tenere bene a mente prima di aprire il portafogli in chiave videoludica. Star Wars Jedi: Fallen Order (al momento si trova a meno di 9€ su Xbox, ed è incluso nel Game Pass e con EA Play) è stato uno dei migliori titoli della passata generazione di console. Il prodotto dei ragazzi di Respawn Entertainment ha saputo stupire e affascinare sotto il profilo tanto ludico quanto tematico, dimostrando di sapersi incastonare al meglio nel complesso mondo narrativo di Star Wars con grande fedeltà e rispetto per il materiale da cui trae ispirazione. Contando che il sequel (diretto, verosimilmente) è stato appena annunciato, beh, se non avete ancora vissuto la “fuga” di Cal questo è sicuramente il momento migliore per farlo.

Dragon Age: Inquisition

A chiudere la nostra lista degli acquisti provvede uno dei titoli più famosi del gruppone, ma anche forse quello più incompreso. L’ultimo capitolo dell’amatissima saga d BioWare, Dragon Age; Inquisition, ha diviso parecchio critica e appassionati, risultando per diversi aspetti un prodotto controverso e incapace di puntare allo stesso status di “capolavoro” dei suoi predecessori. Al netto di ciò, comunque, Inquisiton è sicuramente un’avventura che merita di essere vissuta, anche considerando che è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a EA Play e che su Xbox è possibile acquistarlo a soli 4,99€. Noi lo abbiamo adorato, e speriamo che anche voi possiate comunque dare una chance all’Inquisitore e alla sua epopea fantasy.

E voi cosa ne pensate della nostra “linea Natale 2022”? Abbiamo stuzzicato il vostro interesse? Quali di questi titoli recupererete e quali avete già provato? Parliamone insieme e… buon Natale a tutti voi!