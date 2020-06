Naughty Dog: i dipendenti lavorano troppo? È una loro scelta

In queste settimane non si è fatto altro che parlare di The Last of Us 2, il nuovo e attesissimo titolo di Naughty Dog, studio californiano di Sony Interactive Entertainment. Con più di 20 milioni di copie vendute dal primo capitolo (sommando versione PS3 e remaster per PS4), è inevitabile che vi sia grandissima attenzione per il survival horror. Lo sviluppatore è però stato al centro dell’attenzione anche per altri motivi: il crunch, termine inglese con il quale si indica un periodo di lavoro talmente intenso che rischia anche di causare problemi alla salute.

Recentemente, tramite un report di GQ, il Vice-Presidente di Naughty Dog e Director di The Last of Us 2, Neil Druckmann, ha commentato il problema. Secondo Druckmann, lo studio ha cercato di non impedire al proprio staff di lavorare più ore di quanto previsto, se questo era il desiderio dei dipendenti. Il Director ha affermato che durante lo sviluppo di Uncharted 2 Naughty Dog ha forzato gli sviluppatori a non lavorare oltre la mezzanotte e a rimanere a casa durante il weekend: ciò ha però “fatto arrabbiare le persone”.

Druckmann ha affermato che “non cerchiamo di fare i babysitter. Attiriamo persone che vogliono raccontare queste storie e vogliono lasciare un segno sull’industria. Per farlo, lavorano duramente. Dobbiamo mettere dei paletti per fare in modo che non si facciano del male, ma non penso che potremo impedire loro di lavorare molto e al tempo stesso realizzare questo tipo di giochi.”

Naughty Dog sta comunque cercando di migliorare la situazione, ad esempio introducendo la figura dei producer: in passato non c’era un ruolo di questo tipo poiché c’è il rischio di aumentare il micromanaging. Inoltre, il team vuole identificare e tagliare in anticipo i contenuti che probabilmente non saranno inseriti nel gioco, così da evitare ore di lavoro inutili.

Solo il tempo ci dirà se Naughty Dog sarà in grado di risolvere il problema, o almeno limitarlo.