Naughty Dog: non uno, ma una serie di nuovi giochi in arrivo su PS5

Qualche giorno fa abbiamo assistito ad una ricorrenza molto sentita per una grossa fetta di appassionati. The Last of Us Parte 2 ha compiuto un anno, e in tantissimi hanno voluto ricordare con grande emozione il primo contatto che ebbero con uno dei giochi più apprezzati della scorsa generazione videoludica. La stessa Naughty Dog ha voluto ringraziare il calore dei fan con una sentita lettera firmata proprio da Neil Druckman, all’interno della quale possiamo intuire anche quali saranno le mosse successive del team californiano.

Oltre a ringraziare i propri fan, Naughty Dog ha inserito nella lettera una richiesta di continuo supporto anche per una “serie” di nuovi giochi in arrivo su PlayStation 5. Sappiamo già che uno dei prossimi progetti del team capitanato da Neil Druckamn sarà un’esperienza piuttosto atipica per il passato del team; quel titolo multiplayer che è attualmente in sviluppo e che potrebbe essere (oppure no) una modalità multigiocatore stand alone ambientata nell’universo di The Last of Us.

“Lo sviluppo e l’uscita di The Last of Us Part 2 è stato un viaggio profondamente emozionante per noi. Il gioco è uscito nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Ci è mancato molto incontrarvi tutti in occasione di eventi pubblici per festeggiare e parlare del gioco. In effetti, una delle nostre più grandi delusioni è che dobbiamo ancora celebrare fisicamente il lancio del gioco con tutti coloro che ci hanno lavorato! A nome di tutti coloro che hanno lavorato a The Last of Us Part 2, grazie! Vi vogliamo bene! E mentre lavoriamo alla nostra prossima serie di giochi, sappiate che il vostro supporto continua ad alimentarci!”, queste le parole di Druckman.

In passato lo stesso vice presidente di Naughty Dog aveva confermato che il team era al lavoro su ciò che sarebbe arrivato dopo The Last of Us Parte 2, e in molti credono che sia arrivato il momento per il team di cimentarsi con una nuova IP.