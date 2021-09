Naughty Dog sta sviluppando il proprio gioco più ambizioso di sempre

In occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog non ha solo lanciato sul mercato una nuova serie di merchandise dedicati alla sua IP più famosa, ma anche voluto fornire un piccolo update relativo al suo nuovo progetto in cantiere. Non un’anticipazione corposa, ma poche parole per descrivere il loro prossimo progetto, che si rivela davvero molto ambizioso.

Il messaggio di Naughty Dog, affidato ai social media, prova a fare un po’ di luce su quello che sta accadendo all’interno dello studio e conferma, ancora una volta, come la software house sia per la prima volta al lavoro su un gioco multiplayer. “Abbiamo visto i commenti relativi al multiplayer di The Last of Us. Per il momento possiamo solo dire che stiamo amando ciò a cui lavora il team e vogliamo dare loro tutto il tempo per questo progetto ambizioso”, dichiarano i firmatari della lettera. “Siamo occupati nel far crescere il nostro team oramai da molto e attualmente stiamo assumendo chi ha esperienza nel campo del multiplayer”, continua il team di sviluppo.

Da queste parole, Naughty Dog non solo ha confermato l’esistenza di un progetto interamente concentrato sul multigiocatore, ma potrebbe anche aver aperto la strada ad una affascinante ipotesi. Le parole del team di sviluppo infatti sembrano andare a confermare l’esistenza di un gioco collegato sì a The Last of Us, ma completamente diverso dalle Fazioni. E qui si aprono scenari sicuramente curioso: abbandonata la classica struttura da multiplayer, con Deathmatch e modalità simili, cos’altro rimane?

In tanto pensano che Naughty Dog sia pronta a far vestire i panni del Battle Royale a Ellie e compagni. Altri invece stanno pensando ad un open world multiplayer, simile a quanto accaduto con Red Dead Online. Entrambe le ipotesi sono ovviamente perfette e calzano alla perfezione. Quello che sappiamo con sicurezza è che questo progetto è il più ambizioso di sempre. Proprio per questo motivo difficilmente sarà possibile vedere un reveal del titolo in tempi brevi. Mettiamoci comodi dunque: l’attesa potrebbe essere decisamente più lunga del previsto.