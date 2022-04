Se amate i Soulslike e siete anche fan delle opere di H.P. Lovecraft, un nuovo studio potrebbe avere il gioco che fa per voi. Parliamo di Nazralath: The Fallen World, nuovo videogioco attualmente in sviluppo presso Euclidean Studios. Il gioco è stato presentato con un trailer e le prime informazioni sono state diramate tramite un comunicato stampa, con alcune immagini che trovate in questa news.

Come dichiarato dagli sviluppatori, Nazralath: The Fallen World è un soulslike in terza persona, sviluppato con Unreal Engine (probabilmente la quarta versione, ma non ne sappiamo ancora abbastanza), con ambientazione dark fantasy ed elementi RPG. Le atmosfere Lovecraftiane sono visibili fin da subito all’interno del trailer e delle prime immagini divulgate dagli sviluppatori: i toni oscuri, le creature difficilmente sopportabili a vista e un senso di abbandono e paura avvolge il nuovo videogioco figlio di quei titoli che solamente FromSoftware ha saputo sdoganare al grande pubblico, come dimostrano gli incredibili dati di vendita di Elden Ring.

“Consideriamo Nazralath: The Fallen World un gioco unico e un’esperienza inedita del genere giochi di ruolo e una reincarnazione del game design classico che sembra essersi perso nel tempo”, dichiarano gli sviluppatori sul loro sito ufficiale. Al momento possiamo ammirare però solamente il trailer, senza nessuna indicazione sulle piattaforme (al di là del PC) sulle quali il gioco debutterà ufficialmente. Il filmato di presentazione è disponibile poco più in basso.

Nazralath: The Fallen World non ha ancora una data di uscita. Questo particolare Soulslike non sembra però essere vicino: la pagina Steam è infatti ancora assente ed è molto probabile che servirà ancora un po’ di tempo prima di poterlo provare. Nel frattempo, vi invitiamo a visitare gli sviluppatori sul loro sito ufficiale: da lì sarà possibile seguirli su Discord ed essere sempre aggiornati sulle novità e gli update più importanti in merito allo sviluppo.