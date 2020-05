NBA 2K20 in offerta ad un prezzo super scontato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

In questo periodo abbiamo visto una marea di offerte, sconti ed iniziative che hanno sicuramente rimpolpato le ludoteche virtuali degli appassionati. Tra giochi gratis per PC e console e sconti che hanno abbassato di molto il prezzo di tantissimi titoli, anche l’ultima edizione del gioco cestistico di 2K si aggiunge alla lista delle offerte da non lasciarsi assolutamente scappare. NBA 2K20 è infatti il protagonista di un super sconto sugli store digitali delle console PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nonostante il titolo sportivo abbia due prezzi diversi, è possibile portarsi a casa il gioco a un costo veramente basso per tutte e tre le piattaforme da gioco. Nello specifico sul PS Store di PlayStation 4 possiamo acquistare NBA 2K20 al prezzo di 4,99 Euro, mentre sullo Store di Xbox One e all’interno dell’eShop di Nintendo Switch lo troviamo ad un costo ancora più basso, 2,99 Euro.

L’ultimo capitolo della celebre serie NBA 2K riporta i giocatori nei parquet più importanti degli Stati Uniti, facendoli sentire ancora di più nel vivo delle partite grazie a un comparto grafico migliorato, un gameplay che ha dalla sua un sistema più dinamico e tutta l’atmosfera dei palazzetti più famosi dell’NBA.

Al momento questa ghiottosissima offerta è disponibile solamente per le console PlayStation 4, Xbox One e PC. Non sappiamo se in futuro anche le copie per PC e Google Stadia di NBA 2k20 subiranno questo cambio momentaneo di prezzo. Cosa ne pensate del super sconto applicato su NBA 2K20? Avete già acquistato la vostra copia del titolo cestistico?