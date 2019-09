NBA 2K20 è il secondo peggior gioco di sempre su Steam

NBA 2K20 è divenuto il secondo peggior gioco di sempre su Steam, con una votazione totale "Estremamente Negativa". Ecco i dettagli.

Il simulatore di basketball NBA 2K20 è stato rilasciato la scorsa settimana, ma non ha ricevuto il consenso del pubblico di Steam. In pochi giorni il gioco di 2K ha ottenuto un totale di circa 1.800 recensioni utenti sulla piattaforma di Valve, ma solo una piccola parte di queste è positiva; al momento della stesura di questo articolo si parla del 15% di recensioni positive, per una valutazione complessiva “Estremamente negativa”. E se pensate che non sia una situazione particolarmente problematica, sappiate che si tratta del secondo peggior gioco di Steam.

La classifica è stilata dal sito Steam250, il quale si occupa di creare in automatico elenchi dei giochi migliori e peggiori presenti su Steam, a partire dalle valutazioni degli utenti. Secondo questo sito, l’unico altro gioco con una votazione peggiore di NBA 2K20 è un gioco di guida chiamato Flatout 3: Chaos and Destruction.

Le recensioni negative sono molto varie e adducono molteplici ragioni per il voto pessimo assegnato all’opera di 2K, ma nel complesso le critiche principali sono la presenza di microtransazioni e di alcuni glitch. Recentemente un trailer di NBA 2K20 ha spinto molti a criticare l’operato degli sviluppatori, i quali hanno creato un filmato con una forte presenza di immagini che richiamano le slot machine e in generale il gioco d’azzardo. Il PEGI, però, non ha assegnato al gioco il bollino “Gioco d’azzardo”, anche se ammette che NBA 2K20 si avvicina molto a tale categoria e che questo potrebbe essere un problema per alcuni utenti.

Pare quindi che, esattamente come lo scorso anno con NBA 2K19, il simulatore di basketball di 2K dovrà sopportare molteplici critiche. Diteci, voi cosa ne pensate della situazione? Anche voi siete contro la grande presenza di microtransazioni e loot box?